Eichsfeldtag der NPD: Protest formiert sich in Göttingen

Göttingen/Leinefelde. Initiativen aus Südniedersachsen und Thüringen haben Proteste gegen den „Eichsfeldtag“ der rechtsextremen NPD am Samstag, 1. September, in Leinefelde angekündigt.

Die Demonstration der Nazi-Gegner startet an diesem Tag um 14.30 Uhr am Bahnhof, wie Paula Schuchardt vom Bündnis „Es reicht. Schluss mit dem Neonazi-Festival in Leinefelde“ in Göttingen mitteilte.

Die NPD organisiert seit 2011 „Eichsfeldtage“ mit Rechtsrock-Konzerten, Reden von Funktionären sowie einem Familien- und Kinderprogramm. Es kamen jeweils mehrere hundert Rechtsextremisten aus dem In- und Ausland – und viele Gegendemonstranten. Eine Begründung für die Aktion gegen die NPD ist die zunehmende Gewalt von rechten Gruppierungen. (tko/epd)