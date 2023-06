Ein Bekenntnis zum Bauen - auch in Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Sartorius-Quartier in Göttingen: In dem neuen Viertel in der Göttinger Nordstadt auf dem ursprünglichen Sartorius-Gelände wurde auch der Turm saniert und umgebaut. In dem Turm ist die Bar „1787“ von Hannah Bremer untergebracht. Links im Bild: die Life-Science-Factory für StartUps und daneben die flachere Sheddach-Halle für Veranstaltungen und Gesundheitscampus. © Thomas Kopietz

In Häuser hineinschauen, die sonst nicht einfach zugänglich oder besonders sind - das ist beim Tag der Architektur am Sonntag, 25. Juni, möglich - auch in Göttingen und Bovenden.

Göttingen/Bovenden – Der Tag der Architektur bietet am Sonntag, 25.Juni, ein pralles Anschauungsangebot: 107 außergewöhnliche Bauprojekte werden in Niedersachsen und Bremen vorgestellt. Darunter sind sechs aus Göttingen und Bovenden. Mehr noch: Sie werden geöffnet für Besucher.

Ein Schwerpunkt – auch aus grundsätzlichen Entwicklungen wie drastischer Kostenanstieg und Wiederverwendung von Materialien – ist diesmal das Thema Bauen und Ausbauen in bestehenden Gebäuden.

Tag der Architektur: Fragen sind: Neubau oder Sanierung, Umbau und Erweiterung

Der „Tag der Architektur“ der Architektenkammern Niedersachsen und Bremen sei ein Spiegelbild augenblicklicher Entwicklungen und eine Momentaufnahme. Und die beschreibt die Fragen ob Neubau oder Sanierung, Umbau oder Erweiterung, konventionelle Baustoffe oder konsequent ökologische Materialien?

Darin bewege sich auch eine Wohnungsgenossenschaft, betont Heike Klankwarth von der Volksheimstätte Göttingen. Die Geschäftsführerin ist auch aktiv in der Architektenkammper engagiert. Die Volksheimstätte selbst hat sich einen Verwaltungsneubau gestattet – und dabei auf nachhaltige und energieeffiziente Bauweise gesetzt.

Volksheimstätte Göttingen und ihr spezielles Verwaltungsgebäude

Besonderheit an dem Projekt, dass das Team RTW Architekten bis Mitte 2022 realisiert hat: Die Mitarbeiter wurden aktiv in die Planung und Raumgestaltung inklusive Möbelauswahl einbezogen. „Wir wollten, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind, sich wohlfühlen“, sagt Heike Klankwarth. Herausgekommen ist ein Konzept, das „eine extreme Flexibilität auch durch bewegliche Wände bietet, wie Klankwarths Geschäftsführer-Kollege Torsten May sagt. Da wird die Mitarbeiter-Küche in Windeseile zum Konferenz- oder gar Veranstaltungsraum. Man können so auch auf sich verändernde Arbeitsplatzverhältnisse reagieren, was notwendig sein könnte, wie die Corona-Pandemie ja drastisch gezeigt habe, sagen die Beiden.

,Das neue Verwaltungsbebäude der Volksheimstätte ist ein Besucherobjekt beim Tag der Architektur. Es gibt drei Führungen (11, 13, 15 Uhr) mit maximal 30 Teilnehmern. Anmeldung: www.architekten-rtw.de/tda-anmeldung In Göttingen können weitere Objekte am Sonntag angeschaut werden – alles Neubauten:

Zu sehen sind auch neue Kita in Grone und das Kunsthaus

Kindertagesstätte in Grone am Lütjen Steinsweg 15. Gebaut hat sie die besagte Volksheimstätte. „Es ist das erste Mal, dass wir eine Kita gebaut haben“, sagt May. Weitere Anfragen soll es geben. Verantwortlich waren die Brune Architekten.

Kunsthaus Göttingen: Die Erscheinung mit einer glatten, fensterlosen Front inmitten uralter Häuser an der Düsteren Straße stieß manchem Göttinger auf, aber besonders ist dieses top-moderne Galerie-Gebäude, das Kernpunkt des Kunstquartiers ist. Bauherr war die Stadt umgsetzt von DWB-Architekten aus Leipzig. Führungen ohne Anmeldung um 11/13/15 Uhr).

Forum Kirche in Göttingen wurde um einen Hof gebaut

Neu ist auch das Forum Kirche und Diakonie. Um einen Hof gebaut ist dieses kirchliche Zentrum an der St.Marienkirche, Neustadt 21, im Jahr 2022 fertig geworden.

Sartorius-Quartier schuf ein neues, vielseitiges Viertel in Göttingens Nordstadt

Ein Mega-Projekt ist das Sartorius-Quartier auf dem ehemaligen Sartorius-Firmengelände, das unter dem Motto „Bilden-Gründen-Wohnen“ entstanden ist. Hotel, Geschäfte, Wohnungen, Gesundheitscampus, Rehazentrum, Ottobock-Sitz, Veranstaltungshalle und StartUp-Schmiede Life Science Factory sind so entstanden. Führungen 10/12/14 Uhr.

Tag der Architektur: Auch Erhalt von alten Gebäuden - wie in Billingshausen - ist Thema

Der Erhalt von Gebäuden spiegelt sich in dem einfachen, 1777 gebauten Bauernhaus an der Harzstraße 25 in Bovenden-Billingshausen, dass bis Mai 2023 saniert wurde – weitestgehend mit vorhandenen Materialien. Führungen: 10.30/12/14.30/16 Uhr. (Thomas Kopietz)

Neues Verwaltungsgebäude der Volksheimstätte Göttingen an der Kasseler Landstraße. Foto: Michaela Hundertmark/Michael Mehle/nh © Michaela Hundertmark/Michael Mehle