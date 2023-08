Der Weg in eine umweltfreundliche Zukunft: Ein Dorf will Nahwärme von Biogasanlage nutzen

Von: Ute Lawrenz

Swantje Eigner-Thiel (stehend, Mitte) informierte Interessierte bei der Versammlung zur Gründung der GbR über deren Pläne. © Ute Lawrenz

Reyershausen will eine klimafreundliche Zukunft: Das Dorf bei Göttingen will Nahwärme der Biogasanlage der Plesse-Milch GmbH nutzen.

Göttingen – Aufbruchstimmung in Reyershausen: Das Dorf im Flecken Bovenden bei Göttingen will seinen Weg in eine klimafreundliche Zukunft gehen. Mit der Gründung einer GbR zur Versorgung von Haushalten mit Nahwärme von der Biogasanlage der Plesse-Milch GmbH haben die Reyershäuser schon einige Schritte in diese zukunftsweisende Richtung getan.

Das Interesse ist groß. Das zeigte der Zulauf zur Gründungsversammlung der GbR. Mehr als 80 Menschen füllten die Reihen der Glückauf-Halle im Dorf. „Lohnt es sich, Wärme der Plesse-Milch, die bislang sinnlos verpufft, für das Dorf zu nutzen“, lautete die Frage der Initiatoren des „Runden Tisches Energie Reyershausen“.

Nahwärme von Biogasanlage soll Haushalte in einem Dorf bei Göttingen versorgen

Positiv ist laut Initiatorin Swantje Eigner-Thiel der Rücklauf bei einer Umfrage zu Errichtung eines Nahwärmenetzes in Reyershausen im Frühjahr ausgefallen.

In dem Dorf mit gut 1.000 Einwohnern wurde auf 94 abgegebenen Fragebögen - fünf davon aus dem Rodetal, was nach jetzigem Stand noch nicht angeschlossen werde - zu fast 100 Prozent Interesse an einem Nahwärmenetz geäußert.

Die Plesse-Milch GmbH mir der Biogasanlage (l.) Sie soll Haushalte mit Nahwärme versorgen. © Ute Lawrenz

Mehr als 65 Prozent der Interessenten würden sich in jedem Fall für den Anschluss an ein solches Netz entscheiden. Der nächste Schritt sei es nun, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Nach Gründung einer GbR: Nächster Schritt ist eine Machbarkeitsstudie

Laut vorläufiger Schätzung von der Plesse-Milch entspreche der Bedarf an Wärme etwa der Menge, die sie liefern könne, das seien bis zu 2.400 MW/ha. Für Verbrauchsspitzen an kalten Tagen werde die Unterstützung durch eine Hackschnitzelanlage erwogen.

Beim Ausgleich von Deckungslücken könne Geo- oder Solarthermie helfen. Eigner-Thiel konnte schon erste Entwürfe für ein Nahwärmenetz in ihrem Wohnort zeigen. Das sei noch nicht der letzte Stand, versicherte sie den Interessenten, deren Haus fernab der Trasse steht.

Doch bevor Detailfragen geklärt werden können, soll die Machbarkeitsstudie mit Planung der Trasse und klarer Kostenberechnung erweisen, ob für Reyershausen ein Nahwärmenetz geeignet ist. Der in solchen Fragen erfahrene Planer, Gunter Brandt aus Einbeck, soll damit beauftragt werden.

Machbarkeitsstudie soll klären: Ist ein Nahwärmenetz für Reyershausen geeignet?

Laut Eigner-Thiel hat er wie sie selbst auch den Werdegang von Jühnde als erstem Bioenergiedorf im Kreis Göttingen begleitet. 36.000 Euro soll die Studie kosten. Einen Zuschuss von 20.000 Euro wolle die Gemeinde beisteuern. Dazu kommen die Gesellschafterbeiträge - für den Beitritt in die GbR sind 200 Euro zu entrichten, Geld, was in den Augen der Initiative für das Nahwärmenetz gut eingesetzt ist.

Damit werde ein Beitrag für eine eigenständige umweltfreundliche Energieversorgung geleistet, eine dauerhaft günstige Wärmeversorgung gesichert, ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz geleistet, die regionalen Wirtschaftskreisläufe gestärkt und obendrein die Dorfgemeinschaft gefördert - 75 Prozent der Gesellschafter müssen Hauseigentümer oder Einwohner im Dorf sein.

Bedenkenträger befürchteten, sich schon zu binden. Doch Eigner-Thiel machte ganz deutlich: Erst nach klaren Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, verlässlichen Aussagen zu den Kosten und der Gründung einer Genossenschaft müssten sie eine verbindliche Entscheidung treffen.

Über 40 Mitglieder gehören bereits zur neu gegründeten GbR - Weitere bekunden Interesse

„Ja, es geht, wir können das schaffen“, setzte Sabine Kratzat vom „Runden Tisch“ allen Zweiflern entgegen und verwies auch auf die zahlreichen Förderprogramme, von denen das Dorf profitieren könne. Mit 42 Mitgliedern wurde die GbR gegründet, laut Eigner-Thiel haben weitere Interesse bekundet.

Vom großen Potential des Ortes sprach ein Bürger. In die gemeinsame Geschäftsführung hat die Versammlung Swantje Eigner-Thiel und Katja Kimm sowie Christian Gröne und Rudi Kratzat gewählt. Mit einem Umtrunk wurde die Gründung der GbR gefeiert. (Ute Lawrenz)