Göttinger Dimas Wiese züchtet Kirschen wie die alten Römer

Von: Johannes Rützel

Teilen

Ein Kirschlorbeer diente 2015 als Unterlage für eine Wildkirsche: Weitere Pfropfungen mit Süßkirschen gelangen ebenfalls – Dimas Wiese erntet nun die Früchte seiner akribischen Arbeit. Er inspirierte sich auch über alte Enzyklopädien. © Johannes Rützel

Acht Kirschsorten auf einem Strauch: Das hat Dimas Wiese aus dem Göttinger Stadtteil Esebeck geschafft. Alles begann mit einer kranken Süßkirsche.

Göttingen – Was Dimas Wiese aus dem Göttinger Stadtteil Esebeck gelungen ist, das haben vor ihm nur ganz wenige geschafft. Er hat Süß- und Sauerkirschenauf einen Kirschlorbeerstrauch gepfropft. Mittlerweile hat er acht Sorten auf ein und demselben Strauch veredelt.

Alles begann mit einer kranken Süßkirsche: Monilia, eine Pilzkrankheit, hatte den Baum in Dimas Wieses Garten befallen. Er musste gefällt werden. „Diese Kirschsorte war in den 1980er-Jahren weit verbreitet, weil sie ertragreich war“, erklärt Wiese.

Für private Gärten nicht gut geeignet

Aber sie sei auch anfällig für Krankheiten gewesen, weshalb sie im konventionellen Landbau mit Fungiziden gespritzt wurde. Für den privaten Garten also nicht gut geeignet, fand der 36-Jährige.

Genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass Kirschlorbeer eng mit Kirschen verwandt ist.

In der Nachbarschaft und an Wegesrändern gab es aber alte Kirschbäume, die stets Früchte trugen. „Da begann ich mich für alte Sorten zu interessieren“, erzählt der Hobbygärtner. In der Naturkunde-Enzyklopädie von Plinius des Älteren stieß er auf einen Bericht, der ihn aufhorchen ließ: Möglicherweise hatten die Römer Kirschlorbeer aus der heutigen Türkei auf der italienischen Halbinsel eingeführt und darauf Kirschen gepfropft.

Das Wissen ging verloren

Doch das Wissen darum ging verloren – und Forscher übersetzten in Ausgaben der Enzyklopädie statt Kirschlorbeer nur Lorbeer.

Großes Interesse: Dimas Wiese erklärt einem Fernsehteam des NDR sein Hobby. © Johannes Rützel

Dimas Wiese hat die römische Pfropfung nach Plinius dann in seinem Vorgarten ausprobiert und eine Wildkirsche auf seinen Kirschlorbeerstrauch gepfropft – mit Erfolg.

Enge Verwandtschaft

„Genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass Kirschlorbeer eng mit Kirschen verwandt ist“, nennt Wiese neuere Forschungsergebnisse. Deshalb ordne man mittlerweile beide der Gattung Prunus zu, dazu gehören auch andere Steinobstsorten.

Vor ihm habe es in den 1950er-Jahren Experimente in England gegeben, Kirschlorbeer und Kirschen zu kombinieren, die aber gescheitert seien, sagt Wiese. Er vermutet, dass man damals der Unterlage aus Kirschlorbeer keine Blätter gelassen habe und sie deshalb eingegangen sei. Er selbst hat in Experimenten nachgewiesen, dass die Verbindungsstelle keine Stärke aus der Kirsche zum Kirschlorbeer durchlässt und seine Theorie so untermauert.

Erkenntnisse veröffentlicht

2019 veröffentlichte er seine Erkenntnisse im Jahresheft des Pomologen Vereins. Beim Treffen 2023 hätten viele Menschen ihm berichtet, seine Technik erfolgreich nachgeahmt zu haben, erzählt er stolz. Derzeit benutze man als Unterlage für Kirschen eine Kirschsorte namens „Gisela fünf“, erklärt Wiese den konventionellen Kirschanbau. Kirschlorbeer habe gegenüber „Gisela fünf“ aber den Vorteil, dass er deutlich besser mit Trockenheit zurechtkomme, während die flachwurzelige konventionelle Sorte meist extra bewässert werden muss.

Wer die Pfropfung auf Kirschlorbeer selbst ausprobieren möchte, der benötigt ein einseitig geschliffenes Messer, das einen geraden Schnitt ermöglicht, und Malerkrepp. Ansonsten sei es eigentlich recht einfach, sagt der 36-Jährige aus Esebeck.

Kirschtrieb aus der Baumschule

Das hinter die Rinde Pfropfen würde in neun von zehn Fällen funktionieren. Einen Kirschtrieb bekäme man von Baumschulen.

Außerdem empfiehlt Dimas Wiese, eine frühreife Kirschsorte zu nehmen, die weniger von Fruchtfliegen befallen wird. Die beste Zeit zum Pfropfen sei zur Zeit der Apfelblüte. (Johannes Rützel)