Ein Jahr AfD im Landtag in Hannover: Zwischen Etablierung und Provokation

Hannover. Seit einem Jahr ist die AfD im Landtag in Hannover vertreten. Die Fraktionschefin kommt aus dem Landkreis Göttingen. Wir ziehen eine Bilanz.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) konnte es nicht fassen. Endlich mal ein dickes Lob, aber leider von der falschen Seite. „Ich finde, dass Sie in diesem Bereich einen hervorragenden Job gemacht haben“, erklärte AfD-Fraktionschefin Dana Guth Mitte September in der Landtagsdebatte um die Afrikanische Schweinepest. „Sie haben mein volles Vertrauen und die volle Unterstützung der AfD-Fraktion.“ Die Angesprochene lächelte verkniffen.

Am Tag zuvor war von solchen interfraktionellen Annäherungsversuchen nichts zu spüren. Die AfD hatte eine Aktuelle Stunde zu den Ereignissen von Chemnitz angemeldet und dies mit der Frage „Endkampf um die Demokratie?“ versehen. Empört wandten sich SPD, CDU, Grüne und FDP gegen eine Instrumentalisierung des mutmaßlich durch Asylbewerber begangenen Tötungsdelikts, sie warfen der AfD ein gespaltenes Verhältnis zum Grundgesetz vor.

„Es gab keine Todesmärsche für diejenigen, die hier in Niedersachsen von diesem Pfleger ermordet wurden. Es gab keine Todesmärsche für die Opfer des brutalen Ehepaars aus Höxter“, meinte SPD-Innenexperte Ulrich Watermann. Aber Chemnitz wolle die AfD ausschlachten, um die Risse in der Gesellschaft zu vertiefen. „Jetzt zeigen die Rechtspopulisten ihr wahres Gesicht“, lautete der allgemeine Tenor in und außerhalb des Plenarsaals.

Vor fast einem Jahr war die AfD ins Leineschloss einzogen. Mit neun Abgeordneten stellt sie dort die kleinste Fraktion, nachdem sie bei der Landtagswahl die erhoffte Zweistelligkeit mit 6,2 Prozent deutlich verpasst hatte. Das enttäuschende Ergebnis verstärkte den innerparteilichen Machtkampf, an dessen Ende Fraktionschefin Dana Guth aus Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) den Landesvorsitz vom umstrittenen Armin-Paul Hampel übernahm.

Anfangs fuhren die Landtagsneulinge eine gemäßigte Linie, taugten nicht so recht zum Feindbild wie in anderen Bundesländern. Man wolle durch Sacharbeit, nicht durch Krawall punkten, lautete die Vorgabe Guths an ihre Kollegen. Brav wählte die AfD Parlamentspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) mit, stimmte sogar diverse Male für Initiativen der Großen Koalition oder auch der FDP. Mit dieser Sanftheit ist es offenbar vorbei. Guth: „Mediale Aufmerksamkeit erreichen wir leider nur mit provozierenden Themen.“

Zum ersten großen Knatsch kam es, als SPD, CDU, Grüne und FDP das Gedenkstättengesetz änderten, um die AfD aus dem Stiftungsrat für das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen rauszuhalten. Die AfD ist deswegen vor den Staatsgerichtshof gezogen. Anträge der Partei gegen das von Muslimen und Juden praktizierte Schächten oder gegen Shisha-Bars lösten im Landtag heftige Redeschlachten aus.

Dana Guth: Egal, was wir beantragen, es wird abgelehnt

Seit einem Jahr ist die AfD im Niedersächsischen Landtag. Unser Hannover-Korrespondent Peter Mlodoch hat der Fraktions- und Landesvorsitzenden Dana Guth aus dem Landkreis Göttingen drei Fragen gestellt.

Frau Guth, was hat Ihre Fraktion im ersten Landtagsjahr erreicht?

Guth: Wir haben eine ganze Menge bewirkt. Sicher nicht im direkten Weg mit Gesetzentwürfen und Initiativen. Es gibt ja die klare Absprache der anderen Fraktionen, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Egal, was wir beantragen, es wird abgelehnt. Aber wir haben es zumindest geschafft, viele kontroverse Themen in das Parlament einzubringen. Einige davon sind dann wenige Wochen später von den anderen Parteien leicht verändert als eigene Ideen aufgegriffen worden. So hatte unser Innenpolitiker Jens Ahrends früh gefordert, die Polizei mit Tasern auszustatten. Jetzt schafft die Große Koalition im neuen Polizeigesetz die Grundlage für den Einsatz dieser Elektroschockgeräte.

Sie beklagen, dass Sie von den anderen Fraktionen gemieden werden. Liegt dies vielleicht daran, dass Sie sich als niedersächsische Fraktion nicht genügend von rechtextremen Positionen und Parteimitgliedern distanzieren?

Guth: Ich glaube nicht, dass wir in der niedersächsischen AfD-Fraktion in dieser Hinsicht ein Problem haben. Ich verwahre mich dagegen, mich ständig gegen irgendwelche Kollegen abzugrenzen. Wir sind hier in Niedersachsen. Ich erwarte ja auch nicht von Grünen-Fraktionschefin Anja Piel, dass sie sich von Tübingens grünem Bürgermeister Boris Palmer abgrenzt. Oder dass sich die SPD-Fraktion von den Thesen des Herrn Sarrazin abgrenzt.

Hier in Niedersachsen haben Sie aber das Problem mit ihrer Nachwuchsorganisation, der Jungen Alternative (JA), die jetzt wegen rechtsextremer Umtriebe vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Guth: Ja, das haben wir. Aber dieses Problem wird gelöst. Am 4. November findet der Bundeskongress der JA statt, auf dem die Auflösung des niedersächsischen Verbandes beschlossen werden soll. Allerdings gibt es Extremismus-Probleme auch bei Jugendorganisationen anderer Parteien. So haben auf der Anti-AfD-Kundgebung am vergangenen Samstag in Wilhelmshaven Jusos die Antifa-Fahnen geschwenkt. Bei der AfD wird bloß viel kritischer hingeschaut.

Zur Person: Dana Guth

Dana Guth ist seit Oktober 2017 Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion. Seit April 2018 führt die Immobilienmaklerin auch 2018 den niedersächsischen AfD-Landesverband. Die 48-Jährige stammt aus Brandenburg und lebt mit ihrer Familie im Landkreis Göttingen.

Kommentar zur AfD: Der Ton ist rauer geworden

Der Ton im Niedersächsischen Landtag ist deutlich rauer geworden. Nach anfänglicher Zurückhaltung hat die kleine AfD-Fraktion in einen aggressiven Kampfmodus geschaltet und reizt SPD, CDU, Grüne und FDP mit provokanten Thesen wie „Endkampf für die Demokratie“ über die Ereignisse von Chemnitz. Die zu Beginn der Legislaturperiode vor einem Jahr angekündigte Sacharbeit bleibt auf der Strecke. Außer beim AfD-Megathema Migration wissen die Bürger zwischen Küste und Harz nicht, für welche, Positionen die Parlamentsneulinge stehen. Punkten können sie damit in Niedersachsen nicht.

Dazu kommt, dass die Große Koalition hier im Gegensatz zu der im Bund keine großen Angriffsflächen bietet. Natürlich kann und muss man die Stellenaufblähung in den Ministerien oder die lasche Haltung gegenüber der schmutzigen Autoindustrie vor der Haustür kritisieren. Vom heillosen Chaos in Berlin ist Hannover aber Lichtjahre entfernt. Große Einschnitte in ihre Lebensqualität haben die Niedersachsen nicht zu befürchten. Da fällt es dann einer reinen Protestpartei sichtlich schwer, auf Stimmenfang zu gehen.