Ein Mädchen findet ihre Stimme wieder - Hölty-Schule präsentiert das Musical "Fiona und der eine Ton"

Ein Mädchen, das seit dem Tod der Mutter keinen Ton mehr von sich gibt. Diesem ernsten Thema haben sich die Schüler der Hölty-Schule – zusammen mit dem Waldkindergarten – spielerisch in einem Musical genähert.

Göttingen – Etwa 80 Kinder haben seit dem Sommer vergangenen Jahres geprobt, gebastelt und gesungen. Zusammen haben sie das Stück „Fiona und der eine Ton“ auf die Bühne gebracht. Das alles sei viel Arbeit gewesen, sagt Schulleiterin Carina Seidenstücker.

Gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Das Foyer des Theodor-Hess-Gymnasiums, in dessen Aula das Musical dreimal vorgeführt wird, ist voll besetzt. Durch die frühe Uhrzeit um 10 Uhr sind viele Kindergartenkinder und Schulklassen anwesend. Und natürlich die stolze Verwandtschaft.

Flöte lockt Tiere des Waldes an

Weil Fiona stumm ist, wird sie von anderen Kindern gemobbt und verbringt viel Zeit im Wald. Dort fühlt sie sich wohl und sicher. Eines Tages besucht eine unsichtbare Waldfee das Mädchen. Fiona, die ihre Stimme vernehmen kann, bekommt von ihr eine Art Flöte geschenkt, die nur einen Ton spielen kann. „Für einen, der seinen Wert erkennt“, sagt die gute Fee. Denn: Die Flöte lockt die Tiere des Waldes an.

Schüler und Lehrer haben viel Mühe investiert

Wie viel Mühe die Kinder und Lehrerinnen und Lehrer in die Vorführung gesteckt haben, ist am Bühnenbild und den selbst genähten bunten Kostümen der Kinder zu sehen. Da es sich um ein Waldmusical handelt, wurden Höhlen für die Tiere des Waldes gebaut – auf einer liegt sogar ein täuschend echtes Vogelnest. Die Bäume seien echte unbelaubte Bäume, die die Schule mit Erlaubnis selbst geschlagen hat, sagt Seidenstücker.

Auch das Thema Mobbing wurde besprochen

Durch die Tiere hat Fiona wieder den Mut ihre Stimme zu benutzen: „Ich kann wieder sprechen.“ Zuvor musste die Schülerin, die Fiona spielte, all den Ausdruck einzig in ihre Mimik legen. Besonders eindrucksvoll in einer vorangegangenen Szene, als die fiesen Mädchen sie verspotten und Fiona auf dem Boden kauert und ihr Gesicht vor Schmerz verzieht.

Das Thema Mobbing sei mit den Kindern besprochen worden und auch die Eltern wurden vorab informiert, sagt die Schulleiterin. Und da Fiona aufgrund ihrer verstorbenen Mutter die Worte verloren hat, geht 1,50 Euro des Eintrittsgeldes an das Projekt LuToM (Liebe und Tränen ohne Mauern) vom ambulanten Hospizdienst Leine-Solling.

Nur ein Mädchen der Gruppe verteidigt Fiona. Als diese wieder ihre Stimme findet und die anderen Kinder sich entschuldigen, sagt Fiona zu ihr: „Du bist die einzige, die zu mir gehalten hat.“ Und natürlich die Tiere des Waldes.

Eine Vorführung findet am Samstag, 16 Uhr, in der Aula des THG statt. Kartenvorbestellungen unter hoelty@goettingen.de. Preis: Erwachsene (7 Euro), Kinder (4,50 Euro).