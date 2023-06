Ein Sommernachtstraum: Premiere am Sonntag auf der Waldbühne Bremke

Von: Bernd Schlegel

Ein Sommernachtstraum: Die aktuelle Produktion hat an diesem Sonntag, 4. Juni, auf der Waldbühne in Bremke Premiere. © Waldbühne Bremke/nh

Magisches Musiktheater verspricht die neue Inszenierung „Ein Sommernachtstraum“ der Waldbühne Bremke. Premiere ist am Sonntag, 4. Juni.

Bremke – Auf magisches Musiktheater für die ganze Familie dürfen sich die Besucher der Waldbühne in Bremke (Landkreis Göttingen) in diesem Jahr freuen.

Dort hat die neue Produktion „Ein Sommernachtstraum“ am Sonntag, 4. Juni, um 15 Uhr Premiere.

Shakespeare-Komödie wurde adaptiert

Die beliebte Shakespeare-Komödie wurde laut Mitteilung von Autor Rick Leander Stiller und Regisseurin Silvie Stiller neu und familiengerecht mit „viel Charme und Musik“ für die Waldbühne adaptiert.

Zum Inhalt: In einem verwunschenen Wald, nahe Athen, herrscht Chaos. Der Rosenkrieg zwischen Eheleuten kann ja bekanntermaßen schlimm enden, besonders dann wenn diese Eheleute der Elfenkönig Oberon und die Feenkönigin Titania heißen.

Zahlreiche Vorstellungen

Nach der Premiere gibt es weitere Vorstellungen um 15 Uhr am 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 20.8., 27.8. 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 3.10. und 8.10. Vorstellungen um 19 Uhr finden am 17.6., 1.7., 8.7., 26.8., 2.9., 23.9., und 30.9 statt. Der Eintritt für die Nachmittagsvorstellungen kostet elf Euro für Erwachsene, sieben Euro für Kinder, ermäßigt neun Euro. Die Abendversion kostet 12,50 Euro. Karten gibt es im Internet sowie an der Veranstaltungskasse.

Weitere Informationen gibt es hier.