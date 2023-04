Ein Ticket für den ganzen Nahverkehr in Deutschland

Von: Bernd Schlegel

Sind für die Umsetzung des 49-Euro-Tickets beim Verkehrsverbund Südniedersachsen (VSN) unter anderem verantwortlich: Janine Ternedde (links), zuständig für Marketing und Kommunikation, Prokuristin Christine Eckert sowie Geschäftsführer Thomas Zimmermann. © Bernd Schlegel

In Kürze geht es los: Am Maifeiertag kann man erstmals mit dem Deutschlandticket unterwegs sein. Auch in Südniedersachsen ist das Interesse groß.

Göttingen – Ein Ticket für 49 Euro im Monat, das im gesamten Nahverkehr im Bundesgebiet gilt: Auch beim Verkehrsverbund Südniedersachsen (VSN) mit Sitz in Göttingen stößt das Angebot auf überwiegend positive Resonanz – dazu Fragen und Antworten.

Wie viele 49-Euro-Tickets wurden vom Verkehrsverbund Südniedersachsen (VSN) verkauft?

Inzwischen wurden insgesamt 1907 Abos zum Deutschland-Ticket abgeschlossen, darunter 1022 Wechsler von Inhabern von VSN-Abos und 885 neue Abschlüsse (inklusive Upgrades von Semester-Ticket und Job-Tickets).

Wie schnell habe ich ein Deutschlandticket, wenn ich mich spontan für die Buchung eines 49-Euro-Tickets entscheide?

Über die Handy-App geht das innerhalb kürzester Zeit. Man kann aber auch einen neuen Abo-Antrag beim VSN ausfüllen und muss dann nicht die Daten im Internet oder in einer App eingeben. Weitere Infos zum Deutschland-Ticket gibt es hier.

In welcher Form wird das Ticket angeboten?

Es wird im Abonnement ausgegeben und ist monatlich kündbar. Es ist personengebunden und damit nicht übertragbar. Mit Ausnahme von Kindern unter sechs Jahren können keine weiteren Personen mitgenommen werden. Auch die kostenlose Mitnahme eines Fahrrades oder eines Hundes ist ausgeschlossen.

Wo gilt das künftige 49-Euro-Ticket?

Das Deutschland-Ticket ist eine bundesweit gültige Monatskarte für den Nahverkehr (Nahverkehrszüge und S-Bahnen, Straßen-, U-Bahnen und Busse) in der 2. Klasse. In den Zügen des Fernverkehrs (ICE, IC/EC) gilt das Deutschland-Ticket nicht.

Erklärvideo: So kommt man zum Deutschlandticket

Warum ist es wichtig, dass das 49-Euro-Ticket beim VSN gekauft wird?

Die Einnahmen aus dem 49-Euro-Ticket, das monatlich kündbar ist, erhöhen die Liquidität der Verkehrsunternehmen in der Region. Werden die Tickets bei anderen Verkehrsträgern abgeschlossen, so fehlt zunächst Geld in der Kasse in Südniedersachsen.

Wie ist die Reaktion der Kunden auf das neue Angebot?

Es gibt Begeisterung bei den Bestandskunden und Unmut bei Kunden ohne Smartphone.

Was ist mit Kunden ohne Smartphone?

Derzeit bietet der VSN zum Start des Deutschland-Tickets am 1. Mai ausschließlich die Variante über das Smartphone an. Der VSN arbeitet an einer Lösung mit einer Chipkarte. Dazu werden gerade Gespräche geführt, unter anderem mit Softwareherstellern und anderen Verbünden. Dabei geht es um die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur bei der Hard- und Software. Für den Übergangszeitraum soll es zeitnah eine Papierlösung geben. Der Softwarehersteller des VSN arbeitet aber noch an der Umsetzung.

Was ist mit der Nutzung von AST-Diensten?

Bei der Nutzung von AST-Fahrten (Anruf-Sammel-Taxi) wird zusätzlich zum 49-Euro-Ticket jeweils der gültige Komfortzuschlag erhoben. Dieser fällt insbesondere bei Fahrten außerhalb von Göttingen an.

Wann lohnt es sich, das 49-Euro-Ticket zu buchen?

Für jeden Fahrgast, der bislang eine Zeitkarte zu einem höheren Preis gekauft hat oder beispielsweise mit einer Mehrfahrtenkarte in der Preisstufe mehr als zwölf Fahrten (sechs Hin- und Rückfahrten) pro Monat macht, lohnt sich das 49-Euro-Ticket.

Wie groß ist beim Verkehrsverbund Südniedersachsen die maximale Ersparnis?

Das teuerste Abo-Ticket im VSN kostet derzeit 1108,80 Euro im Jahr. Bei Buchung des 49-Euro-Tickets ergibt sich so eine jährliche Ersparnis von mehr als 520 Euro.

Gibt es Vergünstigungen zum 49-Euro-Ticket für Empfänger von Sozialleistungen, Senioren sowie Schüler und Azubis?

Dies ist nicht vorgesehen. Lediglich bei der Arbeitgeberbeteiligung von 25 Prozent wird ein Rabatt beim Job-Ticket angeboten.

Was ist mit dem Semesterticket-Upgrade zum Deutschlandticket für Studierende der Uni Göttingen?

Die VSN bietet das Upgrade in Abstimmung mit der Allgemeinen Studierendenausschuss für Studierende der Georg-August-Universität an. Sie können das Deutschland-Ticket durch freiwillige Zuzahlung des Differenzbetrages zwischen monatlichem Semesterticketbeitrag und Deutschlandticketbetrag nutzen. Dieser beträgt 25,11 Euro je Monat.

Wo bekomme ich persönliche Beratung zum 49-Euro-Ticket?

Für Informationen rund um das neue Angebot steht das VSN-Service-Center am Bahnhofsplatz in Göttingen montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)