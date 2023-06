Ein Wettbewerb für das Weender Tor in Göttingen soll es richten - Kritik geht weiter

Von: Melanie Zimmermann, Bernd Schlegel

Teilen

Eine erste Idee, wie das Weender Tor in Zukunft aussehen könnte. Gegen diesen Entwurf der Hanseatic Group gab es massive Kritik. © Grafik: Hanseatic Projekt Göttingen GmbH/nh

Das Weender Tor in Göttingen soll neu gestaltet werden. Ein erster Entwurf wurde scharf kritisiert. Nun soll es einen Wettbewerb geben.

Göttingen - Für die Neugestaltung des Weender Tors in Göttingen wird es einen „städtebaulich-hochbaulichen“ Wettbewerb geben. Die Hanseatic Group als Eigentümerin plant einen Wettbewerb mit sechs Planungsbüros. Sie sollen laut Verwaltung Lösungen für das ehemalige Grotefend-Areal an der Berliner Straße erarbeiten. An der ersten Gestaltungsidee gab es heftige Kritik.

Beginnen soll das Verfahren im Herbst mit einem Aktionstag für die Öffentlichkeit. Dabei sollen Interessierte die Möglichkeit bekommen, sich zu informieren, das Areal zu besichtigen und Anregungen zu geben. Bereits seit August 2021 sorgen die Pläne zur Neubebauung des Weender Tors in der Uni-Stadt für hitzige Diskussionen.

Hanseatic-Neubau am Weender Tor in Göttingen: Eigentümerin plant Wettbewerb mit sechs Planungsbüros

Doch auch an dieser Entscheidung in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Göttingen am 22. Juni gibt es Kritik. Das Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung (BfnS) schreibt in einer Stellungnahme, dass trotz ausdrücklicher Bitte die zukünftige Bebauung des Grotefend-Areals nicht in den vergangenen Sitzungen des Sanierungsbeirates Nördliche Innenstadt auf die Tagesordnung gesetzt worden sei.

„Wir sehen im gegenwärtigen Vorgehen ein sehr schlechtes Beispiel investorengesteuerter Stadtplanung und fordern erneut die Schaffung eines Ortsrates Innenstadt“, so Francisco Welter-Schultes, Mitglied des Bauausschusses.

In einem solchen Ortsrat müssten Entscheidungen, wie sie jetzt innerhalb kürzester Zeit im Bauausschuss durchgewinkt werden sollen, besprochen und mit einem Votum versehen werden, bevor es in den Bauausschuss geht, heißt es weiter.

Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung Göttingen fordert einen „Ortsrat Innenstadt“

„So wie es jetzt läuft, findet schlichtweg überhaupt keine Bürgerbeteiligung statt. Nach dem Willen der Stadt sollen die Bürger im sogenannten Verfahren erst dann beteiligt werden, wenn die grundlegenden Entscheidungen bereits getroffen sind“, Welter-Schultes.

Brisant: In der ersten Stellungnahme des BfnS warf man dem Fraktionsvorsitzenden einer der drei Parteien des Haushaltsbündnisses, bestehend aus SPD, CDU und FDP, durch seine „Rolle in der Investorenfirma ein persönliches Interesse an dem Beschluss“ vor.

In seiner jüngsten Stellungnahme korrigiert das BfnS diese Aussage und nimmt diese „vollumfänglich zurück“. „Keiner der Fraktionsvorsitzenden der drei Parteien des Haushaltsbündnisses hat eine Rolle in der Investorenfirma am Weender Tor.“ Damit bestehe folglich auch keine Grundlage anzunehmen, dass eine der in Frage kommenden Personen ein persönliches Interesse an dem Beschluss haben kann.

Neugestaltung des Weender Tors in Göttingen: Diskussionen geht seit mittlerweile fast zwei Jahren

Darum geht es: Die Hildesheimer Hanseatic Group und die Sparkasse Göttingen planen auf dem Grotefend-Areal gegenüber dem Auditorium und unmittelbar am Heiz-Erhardt-Platz den Bau eines siebenstöckigen Gebäudes.

Bei einer Bauausschusssitzung 2021 waren die Pläne für den Neubau vorgestellt worden. Demnach sollten auf dem rund 4.500 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem derzeit Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen ansässig sind, ein Komplex mit einer Mischung aus Gastronomie-Angeboten am Heinz-Erhardt-Platz, einer Tagespflege und einem Pflegeheim sowie einem Stadthotel und Büroflächen entstehen.

Der Bau von dringend benötigtem Wohnraum hingegen war in den Plänen nicht vorgesehen. Bei der Höhe des geplanten Gebäudekomplexes habe man sich an der Höhe des gegenüberliegenden Auditoriums orientiert, betonte ein Sprecher der Investorengruppe.

Widerstand gegen den Hanseatic-Neubau am Weender Tor in Göttingen

Doch gegen das Projekt, dass dem Weender Tor ein neues „Wahrzeichen“ bringen soll, formierte sich Widerstand. Die Göttinger Architektin Renate Willenbrock-Heier, startete im September 2021 eine Online-Petition in dem sie von einem „Investoren-Monstrum“ sprach.

Der Wall werde nicht mehr zu sehen sein und der beliebte Spaziergang auf dem Wall wird ein Gang durch eine „Schlucht“ zwischen zu hohen Gebäuden auf beiden Seiten werden, befürchtete sie.

Die Petition unterschrieben insgesamt 2.173 Menschen, davon allein 1.702 Bürgerinnen und Bürger aus Göttingen. Im Dezember 2021 wurde die Petition an Oberbürgermeisterin Petra Broistedt überreicht. (Bernd Schlegel/Melanie Zimmermann)