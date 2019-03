Einbrecher beschädigten Terrassentür in Friedland mit Stein: Geld und Schmuck weg

Polizei bittet um Hinweise

Friedland – Aus einem freistehenden Einfamilienhaus am Perlinkesgrund in Friedland entwendeten Einbrecher am Samstag zwischen 19 und 21.15 Uhr Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Die Täter hatten zuvor die Terrassentür mit einem faustgroßen Stein beschädigt und sich so Zutritt verschafft.