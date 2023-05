Einbruch bei Göttingen: Täter erbeuten Geschirr und Schmuck

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Die Göttinger Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Bei einem Einbruch in Lenglern bei Bovenden machen die Täter reichlich Beute. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Unbekannten.

Lenglern – Auf Schmuck, Lampen und Geschirr hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus im Bovender Ortsteil Lenglern (Landkreis Göttingen) abgesehen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten zwischen dem 29. April und dem 2. Mai.

Fenster aufgehebelt

Nach ersten Ermittlungen der Polizei drangen die mutmaßlichen Diebe durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein und durchwühlten anschließend nahezu alle Zimmer und Schränke.

Täter transportieren Diebesgut ab

Die Polizei nimmt an, dass das Diebesgut anschließend mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert worden sein könnte. Hinweise an die Polizei in Göttingen unter Tel. 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)