Göttingen. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 9.Februar, in eine Kindertagesstätte am Rosdorfer Weg eingebrochen.

Nach Polizeiangaben haben die Einbrecher, nachdem sie gewaltsam durch ein Fenster eingestiegen waren, Räume Schränke und Behältnisse durchwühlt. Die Täter stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

Rubriklistenbild: © Archivfoto