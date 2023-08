Einbruch in Apotheke in Göttingen: Täter erbeuten Arzneimittel

Von: Bernd Schlegel

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Arzneimittel erbeuten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Apotheke in Göttingen. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die Täter.

Göttingen – Bei einem Einbruch in eine Apotheke an der Groner-Tor-Straße in der Göttinger Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, 13. August, Arzneimittel erbeutet.

Laut Polizei steht die genaue Schadenshöhe noch nicht fest.

Keine Angaben zum Diebesgut

Angaben, um welche Arzneimittel es sich bei dem Diebesgut handelt, machten die Beamten bislang nicht.

Zwei weitere Einbrüche in eine andere Apotheke und in einen Tabakwarenladen in derselben Straße blieben im Versuchsstadium stecken.

Zwei weitere Einbrüche sind misslungen

In diesen beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, in die Geschäftsräume einzudringen. An den Eingangstüren entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Hinweise erbittet die Polizei in Göttingen unter der Rufnummer 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)