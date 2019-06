Einbruch in Bäckerei in Nesselröden: Geld, Zigaretten und Alkohol weg

Die Täter verschafften sich über mehrere aufgebrochene Türen Zugang zur Bäckerei in Nesselröden.

Aus einer Bäckerei im Duderstädter Ortsteil Nesselröden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bei einem Einbruch Bargeld, Zigaretten und Spirituosen gestohlen.

Laut der Polizei Duderstadt ereignete sich die Tat in der Nacht zu Sonntag, 16. Juni. Die genaue Höhe des Schadens ist noch offen. Nach Ermittlungen der Polizei drangen die Täter über mehrere aufgebrochene Türen in das in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus befindliche Geschäft ein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 55 27/ 98 01 0 entgegen.