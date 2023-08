Einbruch in Kulturzentrum in Göttingen: Hoher Schaden

Von: Bernd Schlegel

Ein „Einbrecher“ blickt an einem Haus durch eine eingeschlagene Fensterscheibe (gestellte Szene). Daniel Maurer/dpa - Archiv © Daniel Maurer

In der Nacht zum Mittwoch brechen Unbekannte am Hagenwerg in Göttingen in ein Kulturzentrum ein. Sie richten erheblichen Sachschaden an.

Göttingen – Bei einem Einbruch in ein Kulturzentrum im Göttinger Hagenweg ist in der Nacht zu Mittwoch, 16. August, ein Gesamtschaden von vermutlich mehreren Tausend Euro entstanden.

Von den Tätern fehlt laut Polizei jede Spur.

Bislang keine Hinweise

Hinweise gibt es bislang nicht. Die Einbrecher drangen vermutlich durch ein Fenster in das Veranstaltungsgebäude ein.

Mehrere Räume gewaltsam geöffnet

Im Innern wurden anschließend mehrere Räume gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Zusätzliche Schäden wurden durch Vandalismus verursacht.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Göttinger Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch wurden in der Weststadt mehr als 160 Autos zerkratzt. Der Schaden liegt bei mehr als 250.000 Euro.