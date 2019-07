Einbruch: Täter steigen in Kindergarten ein

Polizei bittet um Hinweise

Bad Lauterberg – Unbekannte brachen in der vergangenen zwei Wochen in einen Kindergarten in Bad Lauterberg ein. Sie ließen Bargeld mitgehen.