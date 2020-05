Einbrüche in zwei Göttinger Geschäfte: Polizei sucht Zeugen

Täter suchten nach Bargeld

+ © Symbolbild/Daniel Maurer/dpa Einbrüche in Göttingen: Die Polizei sucht Zeugen. © Symbolbild/Daniel Maurer/dpa

Die Polizei registrierte in dieser Woche Einbrüche in zwei Geschäfte in Göttingen. Die Täter waren offenbar auf der Suche nach Bargeld.