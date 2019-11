Einbürgerungsfeier im Ratssaal: 21 Göttinger sind nun offiziell Deutsche

Göttingen - Für 21 Göttinger ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Sie leisteten im Ratssaal im Neuen Rathaus den Einbürgerungseid und bekamen die Urkunde überreicht.

„Jetzt bin ich nicht mehr Ausländer“, sagt José Castilla Rubiano nach seiner Einbürgerung im Ratssaal des Göttinger Rathauses. Mit der deutschen Staatsbürgerschaft habe er etwas zurückbekommen für seine jahrelange Tätigkeit als Spanischlehrer in Deutschland. „Für mich war es ein wichtiger Moment, denn ich lebe schon seit sieben Jahren in Deutschland“, sagt José Castilla Rubiano über das Leisten des Einbürgerungseids.

Geteilt hat er diesen besonderen Augenblick mit 20 anderen neuen Deutschen. Egal wie unterschiedlich ihre Lebenswege bisher verlaufen sind, sie haben die Menschen aus aller Welt zur Einbürgerungsfeier geführt. Deutsch ist nun offiziell ihre Staatsbürgerschaft.

+ Mit Urkunde: die neuen Deutschen im Ratssaal des Göttinger Rathauses. © Christina Zapf

Nach einer kurzen Rede rief Joachim Rogge, Fachdienstleiter Ausländerangelegenheiten, die Männer und Frauen nacheinander auf. Die Menschen stammen aus Spanien, Kanada, Russland, Kasachstan, Eritrea, Norwegen, Afghanistan, Großbritannien, der Türkei, der Slowakei, den USA, dem Iran und dem Jemen. Während sie das feierliche Bekenntnis zum deutschen Grundgesetz ablegen, heben sie die rechte Hand. Einige können den Eid auswendig, für die übrigen hat Dirk Wolf vom Fachdienst Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten einen Spickzettel.

Nachdem sie unterschrieben haben, überreicht Wolf den neuen Deutschen ihre Einbürgerungsurkunde und ein Grundgesetz. Viele von ihnen werden von ihren Lebenspartnern oder von Freunden begleitet, die den feierlichen Moment der Einbürgerung mit der Kamera festhalten. Zwei Männer aus Großbritannien haben als noch EU-Bürger nun neben der britischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Da sie die Einbürgerung vor dem Brexit vollzogen haben, dürfen sie auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU beide Staatsbürgerschaften behalten. Lassen sich Briten nach dem Brexit einbürgern, dann müssen sie die britische Staatsbürgerschaft ablegen, erklärt Rogge.

+ Auch für Annette Südhof war die Einbürgerung ein besonderer Moment. © Christina Zapf

Laut ihm sorge der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens dafür, dass die Zahl der Briten, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft en erwerben wollen, gestiegen ist. „Als der Brexit Ende März das erste Mal näher rückte, haben fünf bis acht Briten pro Monat in Göttingen die deutsche Staatsbürgerschaft erworben“, berichtet Rogge.

In der Uni-Stadt wird einmal im Monat eine Einbürgerungsfeier organisiert – das ist nicht in jeder Stadt üblich. „Uns ist es wichtig, dass die Menschen nicht lange staatenlos sind“, sagt der Fachdienstleiter. Im Schnitt würden pro Monat zwischen 20 und 30 Menschen in Göttingen die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben.