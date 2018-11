Eine besondere Verbindung: Wochenmarkt spendet an Göttinger Tafel

Göttingen. Zum zweiten Mal in Folge haben die Anbieter des Göttinger Wochenmarktes den Erlös ihrer Tombola auf dem Herbstfest an die Tafel der Uni-Stadt gespendet.

Insgesamt kamen 500 Euro zusammen. „Uns geht es nicht um die Summe, sondern um das Prozedere, dass die Marktbetreiber die Initiative ergriffen haben“, sagte Ulrich Hormann, 1. Vorsitzender des Vereins Tafel Göttingen bei der Übergabe. Für beide Seiten ist die Zusammenarbeit eine „Symbiose“, wie Hormann betonte. Claudia Schmalenbach und Harald Böhme, die Vorsitzenden des Vereins Interessengemeinschaft Wochenmarkt, erklärten: „Die Verbindung zum Nahrungsmittel hat uns dazu gebracht, an die Tafel zu spenden.“

Jedes Jahr im Oktober, um die Zeit des Erntedankfestes, veranstaltet der Wochenmarkt Göttingen sein Herbstfest. „Das ist als Dankeschön an unsere Kunden gedacht“, erläuterte Böhme. Und deshalb wolle der Verein mit dem Marktfest auch keinen Gewinn machen. So kam es zustande, dass die Erlöse der Tombola jedes Jahr an eine Einrichtung gespendet werden.

+ Auch die Tafel war mit einem Stand beim Herbstfest des Wochenmarktes vertreten: (von links) Lena Ahrens, Maximilian Blaeser. © Tafel Göttingen e.V./nh Ein Los kostet 1 Euro. Gewinnen können die Käufer einen bunten Präsentkorb, der von den Marktbeschickern mit Obst, Gemüse, Blumen oder Getränken zusammengestellt wird. „Jeder Korb ist ein bisschen anders. Er zeigt auf kleinem Raum, welche Vielfalt der Markt zu bieten hat“, sagten Schmalenbach und Böhme.

Im vergangenen Jahr stellten sie sich die Frage, an welche Einrichtung ihre Spende gehen könnte. Und sie kamen schnell auf die Tafel. Dabei spielte nicht nur der Bezug zu Nahrungsmitteln eine Rolle, erklärte Böhme. „Uns verbindet auch die Ehrlichkeit, die direkte Verbindung zum Menschen und die Achtung vor dem Produkt.“

+ Die Gewinne der Tombola: Die Marktbeschicker stellten bunte Präsentkörbe zusammen. © Tafel Göttingen e.V./nh Und weil es so gut passt zwischen den beiden Vereinen, sollen auch in den nächsten Jahren die Erlöse des Herbstfestes an die Tafel gespendet werden. In diesem Jahr hat der Wochenmarkt die Summe übrigens aus eigener Tasche aufgerundet. Für Tafel-Geschäftsführerin Martina May zählt aber ohnehin nicht der Betrag, sondern die Geste: „Wir freuen uns wahnsinnig“, dankte sie den Göttinger Markt-Händlern.

May betonte gleichzeitig, dass es sich auch lohne, die Marktbeschicker zu würdigen. „Der Markt ist auch Ritual. Man nimmt sich samstags Zeit, in gemütlicher Atmosphäre einzukaufen.“ Das sehen Schmalenbach und Böhme ganz ähnlich. „Der Markt ist Entschleunigung, aber auch Treffpunkt für Menschen“, betont Böhme.

