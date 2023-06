Erfolgsmodell: Eine Universität für alle Kinder der Region rund um Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Kurz vor dem Start der Vorlesung: Gilbert Heß, Leiter der Göttinger Kinder-Uni, im großen Hörsaal 010 der Göttinger Universität. Die Kinder-Uni im Sommer-Semester läuft und Kindern können sich anmelden. © Thomas Kopietz

Dr. Gilbert Heß, Leiter der Göttinger Kinder-Uni, spricht im Interview über die Idee, Lehre für Kinder anzubieten und über frühe Uni-Erlebnisse.

Göttingen – Dass die Göttinger Kinder-Uni zu dem wurde, was sie ist – nämlich eine der ersten, innovativsten und größten Kinder-Universitäten in Deutschland, ist ein Verdienst von Peter Brammer, der sie 2004 mit Studenten des Pädagogischen Seminars entwickelt und gestartet hatte. Übernommen hat die Leitung Dr. Gilbert Heß.

Wir sprachen mit ihm über die Faszination, das Programm und Besonderheiten der Göttinger Kinder-Uni, die zurzeit läuft und wo sich Kinder weiter anmelden können.

Herr Heß, hätte es die Kinder-Uni damals schon gegeben, wären Sie als Kind auch gerne als Schüler bereits in den Riesen-Hörsaal der Uni Göttingen im Zentralen Hörsaalgebäude gegangen?

Ja natürlich! Ich hätte gerne als Kind solch eine Möglichkeit gehabt. Wenn man erst als Student das erste Mal in eine so große Uni kommt, dann ist die Schwelle im Vergleich vorher zur Schule schon sehr hoch. Wenn Kinder bereits in der Grundschule einen ersten Weg zur Uni finden, dann baut sich erst gar keine Schwellenangst auf, sondern sie lernen die Faszination einer Universität hautnah kennen.

Es gibt ja mittlerweile viele Kinder-Unis in Deutschland. Was ist besonders an der in Göttingen?

Bei uns ist es das Ziel, dass die Kinder in die Uni, in die Gebäude kommen und die Atmosphäre kennenlernen. Das unterscheidet uns von rollenden Kinder-Unis, die zu den Kinder-Studenten kommen, das gibt es auch in Österreich. Ein großer Unterschied ist auch, dass die Kinder-Uni bei uns während des Semesters läuft, am Nachmittag, sodass die Kinder den Alltag des Studiums miterleben können und mit den ‘großen‘ Studierenden in Berührung kommen. Von der Organisation her wäre es einfacher, wenn die Kinder-Uni in den Semesterferien laufen würde. In Göttingen wird der große Hörsaal Mittwochnachmittag für uns freigehalten.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist auch der Programmpunkt ‘Kinder informieren Kinder‘.

Richtig. Das ist etwas ganz Besonderes und das gibt es an keiner anderen Kinder-Uni. Dabei werden Kinder zu ‘Professoren‘, die selbst eine Vorlesung gestalten. Wenn Kinder in dem Alter über Wochen von unseren Studierenden auf ein Thema hingeführt werden und es wirklich schaffen, sich zu überwinden, im großen Hörsaal eine Vorlesung zu halten, dann ist das wegweisend.

Das bleibt für das weitere Leben im Kopf.

Genau. Das bleibt bestehen, selbst wenn die jungen Menschen schüchtern oder ängstliche Typen sind, wissen sie später: Das habe ich einmal geschafft. Es verhindert spätere Hemmungen.

Haben Sie unter Ihrer Leitung viel im Vergleich zu Vorgänger Peter Brammer am Programm geändert?

Nein, nicht allzu viel. Was gut ist, sollte man so laufen lassen. Es gibt einige Modifkationen in den Vorlesungen. Tatsächlich neu ist, dass wir seit zwei Jahren im Netzwerk der europäischen Kinder-Unis EUCUNET sind. Das ist eine interessante Verbindung, die die Kinder bei uns noch wenig spüren, was aber künftig stärkeren Einfluss haben dürfte. Bisher hat uns dabei Corona behindert. Es gibt mit der Kinder-Uni Athen einen engen Austausch, und wir haben gemeinsam ein erstes Projekt entwickelt. Wir nutzen das, damit die Kinder mit gleichaltrigen Kindern aus dem europäischen Ausland unmittelbar in Kontakt kommen. Das wird nicht immer mit persönlichen Besuchen funktionieren, aber zumindest so, dass die Kinder sich per Video-Schaltung sehen können.

Wobei geht es dabei inhaltlich?

Die griechische Kinder-Uni arbeitet besonders mit Flüchtlingskindern. Das ist schon ein großer Mehrwert, wenn unsere Kinder in ihrer Uni mit diesen Kindern in Kontakt kommen, die zum Teil ganz andere – existenzielle – Bedürfnisse haben, die aber genauso wissbegierig sind wie sie selbst.

Wie eng sind Studierende in die Göttinger Kinder-Uni eingebunden?

Sehr eng. Sie tragen die Organisation und die Veranstaltungen mit, können Ideen einbringen und umsetzen. Corona hat diesbezüglich einen kleinen Bruch verursacht. Neue Studierende müssen eingebunden und eingearbeitet werden. Vorteil ist, dass sie auch neue Ideen einbringen.

Kann sich dafür jeder Student melden?

Ja. Die Mitarbeit wird jeweils ausgeschrieben, Bewerbungen sind möglich. Wir haben stets vier bis fünf Studierende die bei der Kinder-Uni mitarbeiten und auch ‘Kinder informieren Kinder‘ betreuen, was deren Hauptarbeitsfeld ist. Die Kinder können und sollen ihr Lieblingsthema benennen. Darauf wiederum müssen sich die studentischen Betreuer einstellen. Das erweitert auch deren Themenhorizont. Für die Studenten bei uns ist auch positiv, dass sie sich intensiv damit beschäftigen, wie man ein komplexes Thema einfach verständlich einem jungen Publikum vermittelt. Das ist nicht nur für angehende Lehrer wichtig.

Zusammengefasst, warum sollten Kinder in die Kinder-Uni Göttingen gehen?

Weil sie die Universität von innen kennenlernen können und, weil sie ganz neue Themen entdecken können, von denen sie in den Schulen wenig oder gar nichts hören. Zudem können sie mit Studierenden, Dozenten und Professoren ins Gespräch kommen. Es entwickeln sich oft muntere Gespräche. Wir wenden uns dabei nicht nur an Kinder, die wissenschaftlicher Nachwuchs sein könnten. Ich freue mich besonders über Kinder auch aus Förderschulen. Die Göttinger Kinder-Uni ist ein Angebot an alle Kinder aus Göttingen und der Region.

Wie kommt das Programm zustande?

Wir haben die ganze Göttinger Universität zwischen Geistes- und Naturwissenschaften im Blick, setzen auch auf bekannte Dozenten und Professoren, die gerne dabei sind. Manche Themen und Daten drängen sich auch auf. So in diesem Semester zum 17. Juni, der ja ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte ist. Aus diesem Anlass erhalten wir Unterstützung von Kolleginnen der Berliner Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Generell: Themen sollen einen ersten Blick in die Wissenschaft ermöglichen. Es soll Spaß machen, aber nicht nur Bespaßung sein. Wir wollen Interesse wecken und zeigen, dass es sich lohnt, sich mit wissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, weil man unendlich viel Neues entdecken kann!

Programm/Infos/Anmeldung: kinder.uni-goettingen.de

Zur Person Dr. Gilbert Heß, geb. 1969, ist Doktor der Geschichte und Germanistik. Er leitet das Koordinationsbüro der Schülerlabore der Universität Göttingen. Das geisteswissenschaftliche Y-Lab ging 2014 an den Start. Heß leitet auch die Göttinger Kinder-Uni. Dabei helfen ihm die Studierenden Lea Haupt, Bodil Jessen-Klingenberg und Juliane Schimpf. (tko)

