Einsatz für die Teddy-Docs: Die Kuscheltier-Klinik der Uni-Medizin ist wieder geöffnet

Von: Melanie Zimmermann

Studierende und UMG-Auszubildende sind die Macher im Teddybärkrankenhaus (TBK), wo Kuscheltiere untersucht und verarztet werden. Auch die Kinder dürfen in die Rolle von Ärzten schlüpfen – hier gibt es Unterstützung beim Abhorchen mit dem Stethoskop. © Tom Hennigs

In Göttingen versorgen Medizin- und Zahnmedizinstudierende sowie Auszubildende besondere Patienten. Behandelt werden an der Uni-Medizin Teddybär und Co.

Göttingen – Sie sind die treuen Begleiter vieler kleiner und größerer Jungen und Mädchen – sie trösten, kuscheln in den Schlaf und sind bei allen wichtigen Ereignissen im Kinderleben dabei: Kuscheltiere.

Doch auch Teddy und Co. können mal krank werden oder sich gar verletzen. In diesem Fall helfen die Teddy-Docs im Teddybär-Krankenhaus (TBK)in Göttingen. Noch bis Mittwoch, 17. Mai, werden in der Osthalle der Uni-Klinik plüschige Patienten behandelt.

Teddybär-Klinik an der Uni-Medizin Göttingen: Ärzte behandeln Wehwehchen der kuscheligen Freunde

Verstauchte und gebrochene Beine, verschlucktes Spielzeug, Brandverletzungen und Platzwunden – die Liste der Verletzungen am diesem Montagmorgen in der Teddybär-Klinik ist lang, die versorgenden Ärzte – meist Medizin- und Zahnmedizinstudierende sowie Auszubildende der UMG-Gesundheitsberufe – haben alle Hände voll zu tun.

Einsatz im OP: Polizei-Teddy Kitty musste am rechten Bein operiert werden. Chirurg Dominik (hinten rechts) wurde dabei von der fünfjährigen Alida (links) unterstützt. © Melanie Zimmermann

„Mara hat sich ihr linkes Bein verstaucht“ erzählt die sechsjährige Malou, während sie mit ihrem 45 Zentimeter großen Plüsch-Affen im Wartebereich auf einen „Arzttermin“ wartet. Doch bevor es für sie und die anderen Kinder aus der Maxi-Gruppe der Kita Weende-Nord in die Sprechstunden geht, sind noch zwei andere Patienten an der Reihe.

Gebrochene Beine, verschluckte Gegenstände und Bauchweh: Kuschelige Patienten in der Teddybär-Klinik

Denn an diesem Montagmorgen kommt auch die Polizei Göttingen in die Klinik. Mit ihren beiden Findlingen, der großen Teddybärin Kitty und ihrem namenlosen Teddy-Freund. „Kitty ist heute früh gestürzt und hat sich verletzt“, erklärt Polizeisprecherin Jasmin Kaatz dem Doktor. Das ist Johannes, einem der Chefärzte des Kuscheltier-Krankenhauses.

Zunächst geht es für Kitty – in Begleitung der Kita-Kinder – ab zum Röntgen, dann ist die Diagnose da: ein gebrochenes Bein! Kitty muss operiert werden. Doktor Dominik, Chirurg, übernimmt den ersten Eingriff an diesem Morgen, unterstützt wird er dabei von der fünfjährigen Alida.

Doch bevor es losgeht, darf die richtige OP-Kleidung natürlich nicht fehlen und so bekommt Alida neben der typisch grünen OP-Haube auch das passende OP-Hemd an.

Organisatorinnen und Gäste beim Gruppenfoto im Teddybär-Krankenhaus (TBK) in der Universitätsmedizin Göttingen: Ehrenamtlich betreuen Studierende und UMG-Azubis die Kinder und Tiere als Teddy-Docs. Die Göttinger Polizei brachte am Montag zum Pressetermin und zur Eröffnung zwei Riesenteddys vorbei, beides sind „Findlinge“, die bei der Polizei abgegeben wurden. © Tom Hennigs

Kittys plüschiger Teddy-Freund, dessen Namen niemand kennt, da er – scheinbar aufgrund eines Traumas – bisher nicht ein einziges Wort gesprochen hat, wird ebenfalls untersucht, er muss ins MRT. Seine Therapie: Kuscheln! So viel wie nur möglich.

Teddybär-Klinik an der Göttinger UMG: Behandlung von Kuscheltieren seit 2002

Dann ist Malou mit ihrem Affen Mara an der Reihe. Das verstauchte linke Bein, dass sich der Plüsch-Affe beim Klettern an einer Liane verletzt hat, bekommt von der Ärztin und Malou einen fachmännischen Verband angelegt. Fertig! Ein Kind nach dem anderen wird in die Sprechstunde der jeweiligen Ärzte gerufen, Diagnosen werden gestellt und Therapien verschrieben.

„Wir haben bereits mehr als 700 Anmeldungen in diesem Jahr“, freut sich Hanna Wedemeyer, eine der Hauptorganisatorinnen der Teddybär-Klinik. Das reicht den Organisatoren aber noch nicht. „Wir wollen in diesem Jahr die 1.000 knacken“, verrät die Medizin-Studentin.

Teddybärkrankenhaus (TBK) in der Uni-Klinik: Spannung bei der Vorbereitung für eine OP. © Tom Hennigs

Bereits seit 2002 können sich einmal im Jahr Plüschtiere und Puppen in der Teddybären-Klinik der UMG behandeln lassen. Dabei sind die Vormittage für Kindergarten- und Kita-Gruppen reserviert, die sich dazu vorab bereits angemeldet haben.

Ein Besuch in der Teddybär-Klinik der UMG: Noch wenige freie Plätze für Gruppen verfügbar

Noch sind für weitere Gruppen, die Interesse an einem Besuch bei den Teddy-Docs haben, einige wenige Zeitfenster frei, wie Chefärztin Hanna am Montag verrät. Unter tbk-goettingen.de können diese gebucht werden.

Nachmittags ab 15 Uhr sind dann keine Anmeldungen mehr nötig. Dienstag- sowie Mittwochnachmittag von 15 bis 18 Uhr können Eltern mit ihren Kindern und deren verletzten Plüsch-Freunden ohne Anmeldung vorbeikommen. Wer die Teddy-Klinik ganz spontan besucht und gar kein Kuscheltier dabei hat, muss sich auch hier keine Gedanken machen. Dank der Sparkasse Göttingen liegen auch für diese Fälle einige Kuscheltiere bereit.

„Außerdem bekommt jeder flauschige Patient in diesem Jahr einen handgestrickten Schal mit nach Hause“, so Hanna Wedemeyer. Zahlreiche Privatpersonen haben dazu selbst gestrickte Schals bei der UMG abgegeben. „Wir haben so viele tolle, bunte Exemplare hier, da dürfte für jeden etwas dabei sein.“

Projekt Teddybär-Klinik: Kinder sollen spielerisch Themen wie Krankheit und Ärzte kennenlernen

Mit dem Projekt „Teddybär-Krankenhaus“ wollen die Studierenden und Auszubildenden den Kindern auf spielerische Art und Weise den Umgang mit Krankheit sowie den Kontakt mit Ärzten näher bringen und erleichtern, so den Kindern auch die Angst vor einer möglichen Behandlung in der Klinik nehmen.

Die Spezialisten aller Fachrichtungen helfen, gebrochene Flossen, verschluckte Löffel oder eingerissene Tatzen erfolgreich zu behandeln. Es gibt einen OP-Saal, einen neuen modernen MRT, eine voll ausgestattete Röntgenstation, die Physiotherapie, Zahnklinik und Apotheke.

Auch der Rettungwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie der Rettungshubschrauber „Christoph 44“ stehen für das Teddybär-Krankenhaus, die kuscheligen Patienten und dessen Besitzer zum Anschauen bereit. (Melanie Zimmermann)