Tarifstreit: Eintägiger Streik in der Göttinger Uni-Medizin am Mittwoch

Göttingen – Der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst der Länder schwappt nach Südniedersachsen: Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist am Mittwoch, 27. Februar, von einem Warnstreik betroffen. Die Notfallversorgung ist sichergestellt.

In einigen Bereichen der Patientenversorgung, wie beispielsweise im Zentral-OP und im Pflegedienst, kann es am Mittwoch zu Verzögerungen und Terminausfällen kommen. Gut die Hälfte der Operationssäle und zwei OP-Säle in der Augenklinik am Standort Hainberg bleiben geschlossen. Alle Patienten, die für Mittwoch Termine in der Uni-Medizin erhalten haben, sollten unbedingt vorher in ihren Kliniken anrufen und nachfragen, ob die Behandlungen stattfinden können.

Um die Versorgung von Notfallpatienten sicherzustellen, hat die Universitätsmedizin mit der Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, damit die notwendige medizinische Versorgung sichergestellt ist. Für den Zentral-OP der Uni-Medizin wurde eine Mindestbesetzung vereinbart. Der Pflegedienst auf den Normal-, Intensiv- und Intermediate-Care-Stationen wird auf dem Niveau der „Wochenfeiertagsbesetzung“ gewährleistet. Das gilt auch für den Gastronomiebereich, sodass dort mit Einschränkungen gerechnet werden muss. Ruf- und Bereitschaftsdienste bleiben erhalten.

Der Warnstreik wird damit zu erheblichen Einschränkungen bei der Krankenversorgung an der UMG führen: „Dennoch hat die Sicherheit der Versorgung unserer Patienten während des eintägigen Warnstreikes an der UMG höchste Priorität“, sagt Dr. Martin Siess, Vorstand Krankenversorgung an der Universitätsmedizin. „Die Notfallversorgung unserer Patienten am Streiktag ist dadurch gewährleistet, ebenso wie die Versorgung der bereits aufgenommenen Patienten.“

Weitere Infos zur Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gibt es hier.