Eintägiger Streik: UMG-Mitarbeiter fahren am Mittwoch nach Bremen

Göttingen. Beschäftigte der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) sind für Mittwoch, 27. Februar, zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.

Sie gemeinsam wollen mit anderen Mitarbeitern des Landes Niedersachsen, zum Beispiel aus den Reihen der Polizei, nach Bremen fahren und dort demonstrieren. Deshalb kommt es am Mittwoch zu Einschränkungen an der Universitätsmedizin. Die Versorgung von Notfällen ist jedoch jederzeit gewährleistet.

Die Beschäftigten und die Gewerkschaften fordern zahlreiche Verbesserungen für die Angestellten der Länder. Dabei geht es um konkrete Punkte: So wird unter anderem ein Gehaltsplus von sechs Prozent gefordert. Mindestens jedoch soll das Gehalt um 200 Euro monatlich steigen, um die Situation in den unteren Lohngruppen zu verbessern. Außerdem gibt es weitere Forderungen, beispielsweise zu den Stufen des Tarifvertrages der Länder (TV-L).

Organisiert wird die Aktion in Bremen von der Gewerkschaft Verdi. Hintergrund für die zentrale Kundgebung sind die Tarifverhandlungen, die am Donnerstag in Potsdam in die dritte Runde gehen. Aus Sicht der Gewerkschaften ist es bislang nicht zu einer Annäherung der Positionen gekommen.

Die Forderungen der Gewerkschaften bei den Tarifverhandlungen kann man hier nachlesen.