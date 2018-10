Eintauchen ins blau-gelbe Meer der Braunschweiger Eintracht

Das Buch „Als Popi nie da war“ von Horst Bläsig und Alex Leppert, erschienen bei „Die Werkstatt“, lässt den Leser eintauchen in die Welt des BTSV Eintracht

Das Buch erzählt von den Höhen und Tiefen eines ganz besonderen Traditionsvereins in der deutschen Fußball-Landschaft.

Lustige und erstaunliche Anekdoten, nützliche und weniger nützliche Statistiken, ein Abriss der gesamten Historie und eine vorzügliche Foto-Auswahl – „Als Popi nie da war“ könnte durchaus Bibel-Potenzial für Fans und Unterstützer der Eintracht besitzen. Ein Name ist gewissermaßen Dreh- und Angelpunkt des knapp 200 Seiten starken Werks: Danilo Popivoda.

Der geniale jugoslawische Linksaußen der 1970er Jahre erhielt aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit in Braunschweig schnell den Spitznamen „Popi nie da“. Im vielleicht besten Braunschweiger Bundesliga-Jahr 1976/77 führte Popivoda sein Team als absoluter Leistungsträger aber auch zur Vizemeisterschaft.

+ Paul Breitner im Eintracht-Trikot 1977. © Werner Baum/dpa Warum das Team der Siebziger als noch legendärer gilt als die Meistermannschaft von 1966/67, schildern Bläsig und Leppert in einer Mischung aus journalistischer Sicht und Fan-Perspektive.

In ihrem Werk taucht so ziemlich alles auf, was die Eintracht ausmacht: von B wie Breitner, Paul über J wie Jägermeister bis zu Z wie Zonenrandgebiet. Die Autoren zeigen dem Leser auch, dass der Braunschweiger TSV Eintracht häufiger Niedersachsens Nummer eins war (35 Mal) als Hannover 96 (im Buch noch 29, mittlerweile 30).

Und sie erzählen von längst vergessenen Zeiten wie vom Jahr 1937. Ein Glanzlicht für den hier schreibenden Journalisten ist etwa ein Artikel aus der Zeitschrift Fußball Woche aus eben diesem Jahr (abgedruckt auf Seite 15). Schon damals ging die Sportberichterstattung offenbar etwas flapsiger vonstatten. In Reminiszenz daran: Aber der vorgegebene Raum ist schon wieder überschritten, kurz nur noch mein Kürzel ... (ana)

Horst Bläsig, Alex Leppert: Als Popi nie da war, Verlag „Die Werkstatt“, 192 Seiten, 16,90 Euro.