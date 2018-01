Einzigartiges inklusives Tischtennis in Weende

Göttingen. Gelebte Inklusion gab es am Samstag in der Weender Sporthalle zu erleben, wo mehr als 100 behinderte und nicht behinderte Frauen, Männer und Kinder bei einem großen Tischtennisturnier Spaß hatten.

„Bei diesem Anblick geht jedem Tischtennisfreund sofort das Herz auf“, strahlte Hallensprecher und Mitorganisator Martin Koch. Eine Großsporthalle, in der die Tischtennisplatten eng an eng gestellt sind und wo so viele Menschen im freundschaftlichen Wettkampf vereint sind, sei wahrlich eine Seltenheit.

Anlass der Veranstaltung war das Jubiläum des Inklusionsprojektes „Grenzenloser Tischtennis-Lehrgang“, den der SCW Göttingen und das Projekt „sport grenzenlos“ des zweimaligen Paralympics-Siegers im Rollstuhl-Tischtennis, Holger Nikelis, zum fünften Mal in Göttingen veranstalteten. Hatte man sich bei den bisherigen Lehrgängen auf das gemeinsame mehrtägige Training von behinderten und nicht behinderten Jugendlichen beschränkt, sollte diesmal eine zusätzliche Attraktion im Programm stehen.

Das für Jedermann zugängliche Doppel-Turnier, bei dem die Paarungen nach jedem Spiel durchgemischt wurden und bei dem somit zumeist einander völlig unbekannte Spieler an der Platte standen, erwies sich als glänzende Idee.

„Hier wird nicht nur über Inklusion geredet, hier wird sie gemacht“, freute sich Frauke Alves, die vor fünf Jahren mit Holger Nikelis die Idee zu dem Lehrgangsprojekt hatte.

„Unser Ziel war es seinerzeit, Menschen mit und ohne Behinderung über den Tischtennissport zusammenzuführen“, sagte sie. Und dieses Ziel habe man definitiv erreicht.

„Ich kenne im deutschsprachigen Raum kein vergleichbares Projekt“, meinte Jannik Schneider vom sport-grenzenlos-Team. Was der SCW Göttingen da Jahr für Jahr auf die Beine stelle, sei „einfach großartig“.

Einen großen Verdienst am Erfolg des grenzenlosen Tischtennis-Lehrgangs habe aber auch Holger Nikelis. „Was Inklusion angeht, schaut er schon immer über den Tellerrand hinaus“, lobte Schneider, der sich genau wie alle anderen Lehrgangsteilnehmer besonders auf Ehrengast Ruwen Filus freute.

Der aktuelle 23. der Weltrangliste und Siebte der Deutschen Rangliste hatte sich für den späten Samstagnachmittag angekündigt, um zusammen mit behinderten Tischtennisspielern ein Showmatch zu bestreiten und abends an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen.