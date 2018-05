Göttinger Eizellen-Forscherin Melina Schuh bekommt erneut Medaille

Erfolgreiche Forscherin: Melina Schuh ist Direktorin am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.

Göttingen. Dr. Melina Schuh erhält für bahnbrechende Forschungen an Säugetier-Eizellen eine bedeutende Auszeichnung für junge Wissenschaftler, die „EMBO Gold Medal“.

Die 37-jährige Schuh hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Die Direktorin am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie wird die Medaille und das Preisgeld von 10.000 Euro im Dezember in San Diego (USA) entgegennehmen. Damit würdigt die European Molecular Biology Organization (EMBO) die Forschungsarbeit zur Reifeteilung in Säugetier-Eizellen.

Die Meiose bei Säugetieren hat das Team um Melina Schuh, die seit Anfang 2016 Direktorin am MPI in Göttingen ist und vorher im englischen Cambridge forschte, weltweit zuerst untersucht.

Die Ausgezeichnete selbst versteht sich als Team-Playerin und verweist auf die Gemeinschaftsarbeit: „Die Verleihung der Medaille ist eine große Ehre und gleichzeitig eine Auszeichnung für mein gesamtes Team. Ohne das Engagement meiner Mitarbeiter und ihre Hingabe für die Erforschung der Biologie von Eizellen wäre dieser Erfolg gar nicht erst möglich“, sagt Schuh, in deren Team Wissenschaftler aus mehr als zehn Nationen arbeiten.

Konkret geht es bei der Arbeit um die Entstehung und die Teilung der Eizellen.

Das Team geht der Frage auf den Grund, warum die weibliche Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter abnimmt und das Risiko von Fehlgeburten und Chromomendefekte zunimmt. Sie wollen also den Ablauf der Meiose verstehen, die Fehlerkette ergründen.

Erste Ergebnisse liegen vor: Die häufigste Ursache sind Fehler während der Meiose. Bei einer fehlerhaften Teilung der Chromosomenpaare können Eizellen entstehen, die zu wenige oder zu viele Chromosomen enthalten.

„Wird eine solche Eizelle befruchtet, kann sich das auf den Verlauf der Schwangerschaft und die Gesundheit des Kindes auswirken“, sagt Melina Schuh, die erst im April einen weiteren bedeutenden Wissenschaftspreis gewonnen hat, die Colworth-Medaille. Übrigens: Die so erfolgreiche Forscherin und Chefin einer Abteilung am MPI, Melina Schuh, ist verheiratet und hat drei Kinder. (tko)