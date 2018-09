Elektro-Renner von Göttinger HAWK-Studenten beweist Renntauglichkeit

Göttingen. Für die HAWK-Studenten war es der Lohn für ein Jahr intensive Arbeit: Beim Saisonabschluss, der Formula Student Germany am Hockenheimring, belegte das Team Blue Flash mit seinem Elektro-Renner den elften Platz der Gesamtwertung.

Die Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen hatten ihr neuestes Elektro-Auto im Mai präsentiert, mittlerweile hat es sich auch auf der Rennstrecke bewiesen.

„Besonders stolz sind wir auf unsere Leistungen bei der Endurance-Prüfung, weil wir als eines von nur neun Elektrofahrzeugen diese erfolgreich abschließen konnten“, zieht Lukas Papenfuß, Marketingleiter bei Blue Flash, ein positives Fazit des sechstägigen Design- und Konstruktionswettbewerbs am Hockenheimring.

Der 108 PS starke E_HAWK18 absolvierte die 22 Kilometer lange Fahrt konstant und fehlerlos. Auch in der Wertung, bei der die Energie-Effizienz gemessen wurde, schnitten die Göttinger mit Platz drei gut ab. Im Beschleunigungstest benötigte der blaue Blitz für die 75 Meter lange Strecke 4,68 Sekunden.

+ „Froh und stolz“ nach den Wettbewerben in Italien und Deutschland: das Blue Flash Team von der HAWK in Göttingen. © Formula Student Germany/Vivek Maru

Die Gesamtpunktzahl (498,97) konnte im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt werden. Und das angesichts einer diesmal sehr starken Konkurrenz. „Insgesamt ist das Team mit der erreichten Leistung – elfter Platz in der Gesamtwertung von vierzig Teilnehmerteams – hochzufrieden“, erklärt Papenfuß.

Bereits in Italien hatte das Team bei der Formula Student Italy in Varano de’ Melegari auf dem Autodromo Riccardo Paletti gut abgeschnitten: Blue Flash erreichte mit dem zweiten Platz in der Business-Plan-Präsentation und dem ersten Rang im Bereich Kostenkalkulation den sechsten Platz in der Gesamtwertung.

„Bewährt hat sich bei allen Wettbewerben das selbst konzipierte und konstruierte Batteriemanagementsystem“, sagt Teamleiter Moritz Pieper: „Wir haben im Gegensatz zu letztem Jahr keine Kauflösung mehr verbaut, sondern eine eigene Entwicklung eingesetzt, die genau auf unsere Bedürfnisse angepasst ist.“ Dies habe Ausfälle der Elektronik erfolgreich verhindert.

Entsprechend positiv fiel auch Piepers Saison-Fazit aus: „Das Team hat sehr gut funktioniert. Wir haben uns gut verstanden und waren gemeinsam wirklich leistungsfähig und trotzdem jederzeit gut gelaunt – das hat mir sehr viel Spaß gemacht.“