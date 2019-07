Ende des Semester: Uni Göttingen lädt zu zwei musikalischen Abenden ein

Konzerte in der Jacobi-Kirche

+ © Stefan Rampfel/Archiv/nh Die Göttinger Jacobi-Kirche: Hier finden die beiden Konzerte statt. © Stefan Rampfel/Archiv/nh

Göttingen – Zum Abschluss des Sommersemesters laden der Chor und das Orchester der Göttinger Universität am Wochenende zu zwei Konzerten ein. Beginn ist am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, jeweils ab 19 Uhr in der Jacobi-Kirche.