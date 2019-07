Enkeltrick: Erneut Anrufe von Betrügern bei Senioren in Göttingen

Straftaten am Telefon: Erneut haben Enkeltrick-Betrüger in Göttingen angerufen.

Die Polizei warnt erneut vor Enkeltrick-Betrügern, die vor allem bei Senioren in Göttingen anrufen.

Am Donnerstag sind im Laufe des Vormittages vermehrt Hinweise von Bürgern bei den Beamten eingegangen, die solche Betrugsversuche meldeten. Alle Versuche bis zum Mittag waren gescheitert. Es ist aber davon auszugehen, dass die Betrüger ihre Masche fortsetzen werden, bis sie am Ende doch noch zu einem finanziellen Erfolg gekommen sind.

Immer wieder rufen die Täter vor allem bei Senioren an und geben sich als Enkel oder sonstiger Angehöriger aus. Durch die geschickte Gesprächsführung bekommen sie schnell das Vertrauen ihrer Opfer, die oft zu viel aus ihrer Privatsphäre preisgeben. Was am Telefon erzählt wird, ist ein alter Hut: Man sei akut in Geldnot und benötige kurzfristig Bargeld. Nicht selten stehen dabei sehr hohe Geldbeträge im Raum. Die Polizei rät deshalb zu erhöhter Vorsicht.

