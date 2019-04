Enkeltrick-Welle: Erneut viele Anrufe von Betrügern in der Uni-Stadt

Enkeltrick: Immer wieder rufen Betrüger bei Opfern an.

Göttingen – Erneut kam es im Göttinger Stadtgebiet am Donnerstag zu zahlreichen Anrufen durch Trickbetrüger. Bislang sind laut Polizei glücklicherweise keine Meldungen eingegangen, dass die Täter erfolgreich waren.

Allerdings versuchten die Anrufer zum wiederholten Mal bei den vornehmlich älteren Opfern durch geschickte Gesprächsführung sich das Vertrauen zu erschleichen, um anschließend Geldforderungen im fünfstelligen Bereich zu stellen. In solchen Fällen werden Notlagen oder aber dringende Geschäfte vorgegaukelt, die zu platzen drohen, wenn man nicht an Geld kommt. Da die älteren Menschen glauben, dass es sich um Angehörige handelt, sind sie oft zur Hilfe bereit.

Bislang haben am Donnerstag Angerufenen in Göttingen den Trick durchschaut und die Telefonate einfach beendet, berichten die Beamten.

Die Polizei rät: Am besten einfach auflegen

Der zentrale Rat der Polizei gegen Telefonbetrüger lautet: einfach auflegen. Angerufene sollten immer misstrauisch sein, wenn Verwandte oder Bekannte um Geld bitten und sich der Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen meldet. In diesem Fall sollten Details erfragt werden, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Und: Die „echte“ Polizei ruft nie unter der Notrufnummer 110 an. Außerdem sollte nie die Rückruftaste genutzt werden, um nicht wieder bei den Betrügern zu landen.