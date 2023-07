Entschärfung am 23. September - Tausende werden evakuiert

Termin in Absprache mit Kampfmittelbeseitigungsdienst festgelegt

+ © Luftbild: Stefan Rampfel Die S-Arena mit den angrenzenden Bereichen aus der Vogelperspektive: Die Verdachtspunkte, unter denen sich Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befinden könnten, wurden mit Containern gesichert. Die Entschärfung soll am Samstag, 23. September, erfolgen. © Luftbild: Stefan Rampfel

Am 23. September sollen mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Bereich der S-Arena und des Schützenplatzes in Göttingen entschärft werden.

Göttingen – Nun steht das Datum fest. An diesem Tag müssen Einwohner und Besucher mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Erneut müssen Tausende Anwohner evakuiert werden. Außerdem ist erneut der Bahnverkehr betroffen, der unterbrochen werden muss.

Den Termin hat jetzt die Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) festgelegt. Damit die Vorbereitungen reibungslos über die Bühne gehen können, ist der Göttinger Schützenplatz bereits ab Montag, 24. Juli, gesperrt. Das bedeutet, dass das Parken dort nicht mehr möglich ist.

August beginnen Erkundungen der Verdachtspunkte

Zunächst müssen an den acht Verdachtspunkten, die der KBD ermittelt hat, Brunnen gebohrt werden. Je Verdachtspunkt sind vier Bohrungen notwendig, die der Absenkung des Grundwassers dienen. Das ist für die genauere Untersuchung der Verdachtspunkte erforderlich. Mit den Bohrungen soll in der kommenden Woche begonnen werden, heißt es.

Anfang August sollen dann die eigentlichen technischen Vorerkundungen der Verdachtspunkte starten. Die Verdachtspunkte liegen bis zu sechs Meter tief im Boden. Die Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, was genau für die Anomalien bei den Messungen gesorgt hat, also was sich in der Tiefe verbergen dürfte.

Splitter können Dächer, Wände und Fenster schwer beschädigen

Erst danach kann entschieden werden, in welchem Radius am Einsatztag am 23. September evakuiert werden muss. Der Evakuierungsradius dient der Sicherheit und für den Fall, dass eine Sprengung möglicher Blindgänger notwendig wird. Die Splitter der Bomben können dabei weit fliegen und etwa in Dächer, Hauswände und Fenster einschlagen.

Zusätzliche Evakuierungen möglich

Sie könnten somit auch Menschen treffen und schwer verletzen. Falls vollständige Blindgänger bei den Untersuchungen gefunden werden, so ist aus den Sicherheitsgründen möglicherweise auch eine Erweiterung des Evakuierungsradius von 1000 auf 1250 Meter erforderlich. Das würde bedeuten, dass deutlich mehr Menschen ihre Wohnungen verlassen müssten.

Nach Abschluss der Vorerkundungen soll im September damit begonnen werden, Containerschutzwände um die einzelnen Fundstellen zu errichten. Bislang sind dafür mehr als 200 Container vorgesehen, die Zahl kann sich je nach Ergebnis der Untersuchungen noch ändern.

Entschärfung könnte zwei Tage dauern

Ob der Einsatz an einem Tag erledigt werden kann, hängt vom Ergebnis der weiteren Untersuchungen ab. Möglicherweise muss die Entschärfung auch bis Sonntag, 24. September ausgeweitet werden.

Die Anwohner und Anlieger im Evakuierungsradius werden wie bei den vorherigen Einsätzen rechtzeitig gesondert informiert. Dazu verteilt ein Team des Stadtordnungsdienstes an jeden Haushalt einen Flyer. Die Stadt will auch wieder ein Evakuierungszentrum für alle einrichten, die nicht anderweitig unterkommen können.

Weitere Informationen unter goe.de/bombenverdacht

(Bernd Schlegel)