Entscheidung im Göttinger Rat über Schulstättenkonzept wird vertagt

Auch eine Protest gegen den Schulstättenentwicklungsplan: Schüler, Lehrer und Eltern der Bonifatiusschule I sowie Mitglieder der Gemeinde St.Michael bildeten am 17. September eine Menschenkette für den Erhalt der Schule.

Göttingen. Die Verwaltung hat eine für die Ratssitzung am Freitag wichtige Entscheidung über das umstrittene Schulstättenentwicklungskonzept vertagt.

Nun soll dieses für die Schullandschaft in Göttingen Wegweisende Papier erst im Februar 2019 beschlossen werden.

Die Rücknahme von der Tagesordnung sei auf Wunsch der Ratsfraktionen entschieden worden, teilt die Verwaltung mit.

Über das Konzept wollen die schulpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Faktionen noch einmal in einer zusätzlichen Schulausschusssitzung diskutieren. Hintergrund ist unter anderem der Antrag der CDU-Ratsfraktion, ein erweitertes Schulangebot um eine Oberschule in Göttingen zu prüfen.

Bisher getroffene Standortentscheidungen etwa für die Bonifatiusschule I oder die Godehardschule oder die Festlegungen zu den Raumstandards der verschiedenen Schulformen stehen dadurch aber nach Mitteilung der Verwaltung nicht in Frage.

Das Schulstättenentwicklungskonzept wird dem Rat nun voraussichtlich in der Sitzung im Februar 2019 zur Entscheidung vorgelegt werden.

Ebenfalls nicht entscheiden wird der Rat in der letzten Ratssitzung des Jahres, am Freitag, 14. Dezember, über den Doppel-Haushaltsplanentwurf 2019/2020 – auch auf diesem Feld gibt es noch Beratungsbedarf in den Fraktionen, auch mit der Verwaltung.

Finanzielle Beschränkungen, Probleme oder größere Verzögerungen in der Umsetzung des Haushaltes und der Investitionen sieht die Stadtverwaltung dadurch aber nicht, wie sie schriftlich mitteilt. (tko)