Entsiegelungsaktion: Mehr Platz für kleine Oasen in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Entsiegelung an der Berliner Straße: (von links) SPD-Ratsmitglied Gabriela Charvat-Tamphald, Stadtbaurat Frithjof Look und Grünen-Ratsmitglied Dagmar Sakowski. © Bernd Schlegel

Die Begrünung von öffentlichen Flächen in Göttingen geht weiter – diesmal im Bereich Forum Wissen und Zentraler Omnibusbahnhof.

Göttingen – Die Stadt Göttingen setzt ihre Begrünungsaktionen von öffentlichen Flächen fort. In dieser Woche wurde damit begonnen, im Bereich Berliner Straße, Forum Wissen und Zentraler Omnibusbahnhof zahlreiche Pflastersteine zu entfernen.

An diesen Stellen werden insgesamt 140 Quadratmeter umgestaltet. Außerdem werden 15 neue Bäume gepflanzt. Dabei kommt wieder eine bestimmte Pflanzenmischung zum Einsatz.

Pflege übernimmt der Baubetriebshof

Dazu gehören Pflanzen, die mit Blick auf den Straßenverkehr nicht zu hoch wachsen. Für dieses Projekt wendet die Stadtverwaltung aus dem laufenden Haushaltsplan für Grünflächen etwa 30.000 Euro auf. Für die Pflege wird der Baubetriebshof verantwortlich sein.

Die herausgenommenen Pflastersteine werden jetzt zwischengelagert und können an anderer Stelle wieder verwendet werden.

Kritik an Gestaltung im Bereich Forum Wissen

An der Gestaltung des Bereichs rund um das Forum Wissen hatte es immer wieder Kritik gegeben, weil dort nach Meinung vieler zu wenig Platz für grüne Oasen vorgesehen war.

Stadtbaurat Frithjof Look kündigte an, dass das Begrünungsprogramm fortgesetzt werde. In den vergangenen Jahren habe das Thema Klimaanpassung eine immer größere Bedeutung bekommen.

Mehr Grün auch an der Stadthalle

Eine weitere grüne Fläche von etwa 860 Quadratmeter Größe ist übrigens an der Stadthalle in Planung, deren Sanierung im Herbst abgeschlossen werden soll.

Damit soll der Bereich um die wichtige Veranstaltungshalle deutlich grüner werden, so das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Verantwortlichen aus dem Neuen Rathaus in der Universitätsstadt.