Jugendbuchwoche: Das Erdenkind und der Kosmonaut

50 Jahre Kinder- und Jugendbuchwoche: Bei der Festveranstaltung im Alten Rathaus trafen die schauspielenden Kinder der Adolf-Reichwein-Grundschule in Göttingen auf den ehemaligen DDR-Kosmonauten Siegmund Jähn. Foto:

Göttingen. Ein tolles Theaterstück „Zu den Planeten? Kein Problem“ haben die Klassen 2a und 2c der Adolf-Reichwein-Schule einstudiert. Sie zeigten es zur Eröffnung der 50. Kinder- und Jugendbuchwoche (Ki-Ju-Bu-Wo) der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Alten Rathaus.

Die Veranstaltung läutete die siebte Ki-Ju-Bu-Wo der GEW Northeim/Osterode ein. Das Thema der Jubiläumswoche ist „Berühmt, berüchtigt, bahnbrechend – Auf den Spuren interessanter Menschen und wichtiger Ereignisse“. In dem Theaterstück reisten zwei Schüler in den Weltraum, um einen Planeten zu finden, wo die Menschen siedeln könnten, weil sie dabei sind, die Erde kaputt zu machen und zu vermüllen. Nachdem die Kinder die bekannten Planeten als unbrauchbar abgelehnt hatten, entdeckten sie eine Mini-Erde, das Erdenkind, und fanden es als neue Heimat für die Menschen bestens geeignet. Das Erdenkind nahm den jungen Astronauten aber das Versprechen ab, seinen Standort nicht zu verraten, damit es ihm nicht so ergehe wie der alten Erde.

An den Ehrengast des Empfangs gewandt, den ersten deutschen Kosmonauten Dr. Sigmund Jähn, sagte das Erdenkind: „Sie dürfen mich besuchen. Ich vertraue darauf, dass Sie nicht verraten, wo man mich finden kann.“

Eltern, Ehrengäste und die Autoren der Ki-Ju-Bu-Wo lachten immer wieder über den Wortwitz der Kinder und applaudierten am Ende lang anhaltend. Die Lehrerinnen Maren Bartosch, Tina Gemeinhardt und Susanne Gulyás hatten das Stück inszeniert. Christoph Chmielus begleitete die Lieder.

Sigmund Jähn berichtete im Gespräch mit Sachbuchautorin Maja Nielsen über seine Mission im All als Kosmonaut der DDR. Besonders witzig fanden viele, dass es in der russischen Raumstation Saljut 6 zu einer Hochzeit zwischen dem Sandmännchen und der weißrussischen Puppe Mascha kam. „Ich hatte zwar einen Text für die Szene mit dem Sandmännchen mitbekommen, aber dann hatte der russische Kommandant die Idee zur Hochzeit.“ Die DDR-Behörden seien von der Aktion wenig angetan gewesen.

Anlässlich des 40. Jahrestages von Jähns Weltraumflug schickte ihm Alexander Gerst ein Foto aus der Raumstation ISS. Gerst arbeitet zum zweiten Mal im All. Das Bild zeigte das Sandmännchen vor dem Ausguck der ISS, der sogenannten Kuppel, mit der Erde im Hintergrund.

Die Stadtradio-Geschichten mit der Klasse 3a der Wilhelm-Henneberg-Schule verpufften wegen zu geringer Lautstärke. Dagegen waren die anwesenden interviewten Kinder gut zu verstehen, als sie ihre Verlegenheit überwunden hatten.

Bis zum 2. November absolvieren nun zwölf Autoren mehr als 100 Lesungen in Schulen, stellen sich den Fragen der Schüler. Infos zu den Autoren gibt es auf der Internetseite des Friedrich-Bödecker-Kreises.

