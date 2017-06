Erfinder stellten in der Göttinger Stadthalle ihre aktuellen Spiele vor

Göttingen. Was passiert, wenn sich mehr als 200 Spiele-Erfinder treffen und zu diesem Treffen ihre Neuheiten mitbringen? Ganz klar: Es wird gespielt, was das Zeug hält.

So war es auch am Wochenende in der Stadthalle, wo bereits zum 36. Mal das Göttinger Spieleautoren-Treffen stattfand.

„Dies sind für jeden Spieleautor zwei der wichtigsten Tage des gesamten Jahres“, betonte Mitorganisator Christian Beiersdorf, Geschäftsführer der Spiele-Autoren-Zunft (SAZ). Nach dem Rückzug von Reinhold Wittig, der das Treffen 1983 ins Leben gerufen und seither stets organisiert hatte, traten die SAZ und die Stadt Göttingen erstmals gemeinsam als Veranstalter auf. „Und noch nie gab es so viele Teilnehmer wie in diesem Jahr“, freute sich Beiersdorf.

Mehr als 400 Prototypen hatten die aus ganz Europa und sogar aus Übersee angereisten Teilnehmer im Gepäck, die dann von den Redakteuren 41 deutscher Spieleverlage ausprobiert und beurteilt wurden. Egal ob innovatives Brettspiel, Kartenspiel mit Ärger-Potenzial, Lernspiel für Rechenkünstler oder dreidimensionales Strategiespiel - der Ideenreichtum der Spiele-Erfinder schien auch in diesem Jahr keine Grenzen zu kennen.

+ Ehrung: Göttingens Kulturdezernentin Petra Broistedt überreichte Spieletreffen-Initiator Reinhold Wittig den mit 1000 Euro dotierten Göttinger Spatz. © Schröter „Dies ist eines der wichtigsten Ereignisse in unserer Universitätsstadt“, betonte Göttingens Kulturdezernentin Petra Broistedt in ihrer Begrüßungsrede. „Bei der Vielfalt an Spielen, die es schon gibt, ist es kaum zu glauben, dass es Menschen wie Sie gibt, die immer noch neue erfinden.“ Zusammen mit Christian Beiersdorf ehrte Broistedt anschließend den Spieletreffen-Initiator Reinhold Wittig und überreichte den von der Stadt Göttingen vergebenen und mit 1000 Euro dotierten „Göttinger Spatz“ für besondere Leistungen in der Spielszene.

Am heutigen Sonntag kann das Spieletreffen noch bis 14 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.