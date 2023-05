Erfolgreiche erste Studie: Pflaster der Uni-Medizin Göttingen repariert das schlappe Herz

Nachwachsende, im Labor gezüchtete Herzzellen: Daraus entsteht das sogenannte Herzpflaster, entwickelt und hergestellt an der Universitätsmedizin Göttingen. Die weltweit erste klinische Forschung an Patienten war erfolgreich. © UMG/nh

Die Uni-Medizin Göttingen hat ein „Pflaster“ für schwache Herzen entwickelt. Eine erste Testreihe zeigt: Das „Herzpflaster“ funktioniert.

Göttingen – Es ist ein Traum: Schwer herzkranke Menschen mit akuter Herzschwäche und mit schlechter Prognose werden durch ein Pflaster „geheilt“. Das implantierte Herzpflaster lässt gezüchtete Herzmuskeln am Herzen wachsen.

Die nicht mehr funktionstüchtigen Herzmuskelzellen werden per Herzpflaster repariert. Der Traum könnte Realität werden, denn die weltweit klinisch erste Studie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) war erfolgreich. Ein Ergebnis: Die Anwendung ist machbar und sicher.

2021 ging das in der UMG weltweit einzigartige, dort entwickelte und hergestellte Herzpflaster in die klinische Erprobung (BioVAT-Studie) an zehn Patienten. Nun ist klar: „Die hergestellten Herzpflaster lassen sich in Patienten mit Herzmuskelschwäche implantieren“, sagt Wolfram Hubertus Zimmermann, Direktor des UMG-Instituts für Pharmakologie und Toxikologie.

Prof. Gerd Hasenfuß, Vorsitzender Herzzentrum. © UMG/nh

Mehr noch: „Erstmals konnten wir dabei den Aufbau echter Herzmuskulatur am menschlichen Herzen beobachten.“ Das sei ein großer Schritt und bemerkenswerter Erfolg für die Forschung in der UMG, sagte kürzlich auch Prof. Gerd Hasenfuß, Vorsitzender des Herzzentrums der UMG bei der Eröffnung des nagelneuen – ebenfalls einzigartigen – Heart- & Brain-Center.

Im weiteren Fokus der Herzpflaster-Forschungen, an denen auch das Uni-Klinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck und das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung beteiligt, ist, das Finden der richtigen Herzpflaster-„Dosis“, die in unterschiedlichen Größen hergestellt werden: bestehend aus 200, 400 und 800 Millionen Herzzellen.

Uni-Medizin Göttingen: „Herzpflaster“ lässt gezüchtete Herzmuskulatur wachsen

Nach dem Testlauf mit zehn Patienten ist klar: Mit künstlichem Herzgewebe aus 800 Millionen Herzzellen sollen in einer weiteren klinischen Prüfung 35 Patienten behandelt werden. So soll die Wirksamkeit der Herzpflaster ermittelt werden. Ergebnisse werden für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet.

Prof. Wolfram Hubertus Zimmermann, Universitätsmedizin Göttingen. © UMG/nh

Wie wichtig und bahnbrechend die von der UMG ausgehende Forschung ist, zeigt der Blick in die Statistik: Die Herzschwäche oder -Insuffizienz ist eine der häufigsten Herzerkrankungen. Weltweit 60 Millionen, in Deutschland vier Millionen Menschen, leiden daran.

Mit etwa 500.000 Fällen ist sie bei uns die häufigste Ursache für einen Krankenhausaufenthalt. Sie tritt oft nach einem Herzinfarkt auf und führt zur Dysfunktion oder zum Absterben von Herzmuskelgewebe.

Aktuelle Therapien können kein neues Herzmuskelgewebe wieder aufbauen. Dramatische Folge: Nach fünf Jahren sind etwa die Hälfte der Patienten mit akuter Herzschwäche und -insuffizienz verstorben. Auch das soll sich mit der Anwendung des Göttinger Herzpflasters einmal ändern.

Herzpflaster: Sie werden in unterschiedlichen Formen in der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) produziert, in verschiedenen Größen zusammengefügt und dann in die Herzmuskeln bei Menschen mit akuter Herzschwäche implantiert. © UMG/nh

Wann es so weit ist, kann noch nicht gesagt werden. Zum Verständnis: Der aktuellen klinischen Studie geht eine 25-jährige vorklinische Entwicklung – auch Grundlagenforschung – voraus. Eingeschlossen war strategisch auch das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislaufforschung (DZHK). Das Göttinger Bio-Technologieunternehmen Repairon GmbH ist Mitfinanzierer der Herzgewebe-Herstellung.

Es gibt einen großen Bedarf für neue Herz-Reparatur-Behandlungen bei Menschen mit schwerer Herzmusekelschwäche.

Aber: Ein Einsatz in der klinischen Praxis rückt näher. In der internationalen Medizin sorgt das Projekt für Aufsehen. Kein Wunder. „Mit der Translation von künstlichem Herzgewebe entsteht eine neuartige therapeutische Option für Menschen mit schwerer Herzmuskelschwäche“, so Prof. Ingo Kutschka. Wie der Direktor der UMG-Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie sagt, kann diese „in Zukunft als Alternative zu mechanischen Herzunterstützungssystemen dienen“.

Wolfram Hubertus Zimmerman sieht einen „großen Bedarf für diese neuen Herz-Reparatur-Behandlungen bei Menschen mit schwerer Herzmuskelschwäche. Eben dies Option wird nun den der folgenden Studien, zunächst an 35 zu behandelnden Patienten geprüft. Auch das macht Hoffnung. (Thomas Kopietz)

Herzpflaster: 800 Millionen gezüchtete Herzzellen zur Herzreparatur Das Herzgewebe für die Herzpflaster werden in der Uni-Klinik in Reinräumen unter Leitung der Transfusionsmedizin aus induzierten-pluripotenten Stammzellen gezüchtet. Die Herzpflaster in der BioVAT-Studie wurden aus fünf, zehn oder 20 Herzgeweben direkt vor der Operation zusammengesetzt. Ein einzelnes Herzgewebe wird letztlich aus 40 Millionen einzelnen Herzzellen hergestellt.

Dabei kann es – was in der Studie an Patienten geprüft wird – unterschiedlich dosiert werden: Demnach werden die gezüchteten Herzgewebe überlappend angeordnet. Fünf Gewebe entsprechen 200 Millionen Herzzellen. Wiederum fünf doppelt übereinander gelegte Gewebe 400 Millionen Herzzellen. Das stärkste Herzpflaster besteht aus zwei Lagen mit je zehn Herzgeweben – also 800 Millionen Herzzellen.

Die Pflaster werden dann zielgerichtet im geschwächten Herzen implantiert, um dort den Herzmuskel dauerhaft zu stärken – die Lebenszeit des Patienten maßgeblich zu verlängern. (tko)