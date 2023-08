Maskierte Ermittler durchsuchen mehrere Objekte in der Göttinger City

Von: Stefan Rampfel, Bernd Schlegel

Polizeieinsatz in der Göttinger Innenstadt am heutigen Donnerstag: Die Beamten waren maskiert, um nicht erkannt zu werden. © Stefan Rampfel

Zahlreiche maskierte Ermittler der Polizei durchsuchen am heutigen Donnerstag Objekte in Göttingen. Zu den Hintergründen gibt es aktuell keine Informationen.

Update von 19.51 Uhr: Eine weitere Einsatzstelle, an der Beamte eine Durchsuchung vornehmen, ist eine Bar an der Ecke Turmstraße/Nikolaistraße in der Göttinger Innenstadt. Auch dort sind die Beamten maskiert. Einige Beamte stehen draußen und sichern das Eingang. Andere befinde sich in der Bar für die eigentliche Aktion. Jetzt ist klar: Mehr als ein Dutzend Polizeifahrzeuge sind in Göttingen vor Ort.

Update von 19.40 Uhr: Die Ermittler sind nach HNA-Informationen unter anderem in der Jüdenstraße und in der Roten Straße in der Innenstadt unterwegs. So wurde auch die Feuerwehr angefordert. Sie soll vermutlich Türen nach Durchsuchungen wieder verschließen.

Zahlreiche Polizeifahrzeuge wurden für die Durchsuchungsaktion in der Göttinger Innenstadt zusammengezogen. © Stefan Rampfel

In der Roten Straße wurde eine Bar durchsucht. Genaueres war nicht erkennbar, da Polizisten die Eingangtür sicherten.

Vor Ort sind vermutlich mehr als ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge. Die Polizisten sind maskiert, um bei der Aktion nicht erkannt zu werden. Zu den Hintergründen für den Einsatz gibt es weiterhin keine Informationen.

Erstmeldung von 19.22 Uhr: Göttingen - In Göttingen sind am heutigen Abend zahlreiche Ermittler unterwegs.

Sie durchsuchen offenbar mehrere Objekte.

Auch Göttinger Beamte im Einsatz

Im Einsatz sind nach Angaben der Polizei Ermittler der Polizeiinspektion Göttingen sowie Beamte der Zentralen Polizeidirektion, die dafür in die Uni-Stadt gekommen sind.

Zu den Hintergründen der Aktion, die voraussichtlich noch den ganzen Abend über andauern wird, machte die Polizei bislang noch keinerlei Angaben.

Keine näheren Angaben aus „ermittlungstaktischen Gründen“

Dies sei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht möglich, hieß es am Abend. (Bernd Schlegel/Stefan Rampfel)