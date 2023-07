Ermittler stellen gestohlene Simson in Garage sicher

Von: Bernd Schlegel

Diese Simson gestohlene Kleinkraftrad wurde in Hann. Münden wieder aufgefunden. © Polizei/nh

Fahndungserfolg für die Polizei nach dem Diebstahl eines Kleinkraftrades bei Friedland. Die Maschine ist sichergestellt – in einer Garage in Hann. Münden.

Friedland – Mitte Juni war eine Simson an den „Oppermannschen Kiesteichen“ bei Friedland im Landkreis Göttingen sichergestellt worden.

Am Dienstag wurde das Kleinkraftrad in der Garage eines 33-Jährigen in Hann. Münden sichergestellt.

Anonymer Hinweis geht bei der Polizei ein

Auf die Spur des mutmaßlichen Diebes kam die Polizei durch einen anonymen Hinweis, der am Dienstag in den Morgenstunden bei der Dienststelle in Groß Schneen einging. Die Ermittler verloren keine Zeit.

Noch am Dienstag beantragten Beamte des Polizeikommissariats Hann. Münden mit einem von ihren Friedländer Kollegen über die Göttinger Staatsanwaltschat beim Amtsgericht einen Dursuchungsbeschluss – mit Erfolg.

Durchsuchung in einer Garage in Hann. Münden

Während der Aktion stießen die Mündener Beamten noch am Nachmittag in der Garage des 33 Jahre alten Mannes auf die gestohlene Simson. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und von einem angeforderten Abschleppunternehmen abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Bernd Schlegel)

Simson: Ausnahmeregelung im Einheitsvertrag für 60 km/h Höchstgeschwindigkeit Die Simson S 51 ist laut Online-Lexikon Wikipedia ein vom VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann“ in Suhl unter dem Markennamen Simson zwischen 1980 und 1991 hergestelltes Mokick. Mit über 1,6 Millionen produzierten Fahrzeugen ist die S 50/S 51-Reihe das meistgebaute Kleinkraftrad Deutschlands. Die S 50/S 51 kann in Deutschland entsprechend einer Ausnahmeregelung im Einheitsvertrag trotz der Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h als Kleinkraftrad mit einem Versicherungskennzeichen zulassungsfrei gefahren werden (Führerscheinklasse AM). (bsc)