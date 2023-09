Emely (12) nimmt als erste Teilnehmerin im Rollstuhl am Great Barrier Run in Göttingen teil

Von: Per Schröter

Trotz inkompletter Querschnittlähmung: Emely Pflug aus Groß Schneen (Mitte) bezwang als erste Teilnhemerin im Rollstuhl den Familien-Parkour samt zehn Hindernissen des Göttinger Great Barrier Run. © Per Schröter

Emely Pflug (12) aus Friedland (Kreis Göttingen) machte als erste Teilnehmerin im Rollstuhl beim Great Barrier Run in Göttingen mit.

Göttingen – Mit 4.500 Teilnehmenden feierte der Göttinger Great Barrier Run (GBR) in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord. Mit Emely Pflug aus Groß Schneen (Kreis Göttingen) war dabei erstmals auch eine Rollstuhlfahrerin am Start.

Wie soll das denn funktionieren? Diese Frage dürften sich am Samstagmorgen viele Teilnehmende und Zuschauer des Great Barrier Runs gestellt haben, als sie mitbekamen, dass eine Rollstuhlfahrerin an dem Lauf teilnimmt. Immerhin sind die Hindernisse, die es zu bewältigen gilt, schon für Menschen ohne körperliche Einschränkung eine echte Herausforderung.

Zum ersten Mal geht beim Great Barrier Run in Göttingen eine Rollstuhlfahrerin an den Start

Emely Pflug wollte sich genau dieser Herausforderung aber stellen. Und das, obwohl sie wegen einer angeborenen inkompletten Querschnittlähmung seit der Geburt ihre Beine nicht spürt und dadurch an den Rollstuhl gefesselt ist.

Durch Schlamm und Wasser: Die zwölfjährige Emely kann sich krabbelnd vorwärts bewegen und überwand so viele Hindernisse ohne Hilfe. © Per Schröter

„Ich hatte einfach Lust, hier mal mitzumachen“, sagt die Zwölfjährige aus Groß Schneen, die dort die Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule besucht und für die Aktionen wie diese etwas ganz Selbstverständliches sind.

Zweimal errang sie beispielsweise schon das Deutsche Sportabzeichen in Silber, wobei sie Disziplinen wie Schwimmen, Rollstuhlschnell- und langfahren oder Zielweitwurf absolvierte. „Ich bin nicht außergewöhnlich, ich habe nur eine Einschränkung“, sagt sie und konnte deshalb beim Great Barrier Run auch den ganzen Trubel um ihre Person nicht so recht nachvollziehen.

Emely (12) aus Groß Schneen bei Göttingen wurde von Kamerateam beim GBR begleitet

Nachdem Emely von den beiden GBR-Moderatoren Nils Leunig und Jan Fragel ausführlich vorgestellt und von Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt per Handschlag und kleinem Plausch persönlich begrüßt worden war, ging es gleich mit der ersten Gruppe des Familien-Laufs auf die Strecke.

Begleitet wurde Emely auf den drei Kilometern mit zehn schweren Hindernissen gleich von drei starken Männern: ihrem Vater Christian sowie dessen Freunden Winston Odita und Rüdiger Grunewald. Ebenfalls mit dabei: Ein Kamerateam des privaten Fernsehsenders RTL Nord.

Zwischen den Hindernissen wechselten sich die drei beim Schieben des gut gepolsterten Rollstuhls ab. An den Hindernissen selbst halfen Christian und Winston der Zwölfjährigen aus dem Untersatz und sicher auf die andere Seite, wo Rüdiger schon wieder mit dem Rollstuhl auf sie wartete.

Trotz inkompletter Querschnittlähmung: Emely bewältigt die Hindernisse

„Dass das kein Spaziergang wird, war uns allen klar“, sagte Christian Pflug hinterher. „Dass es aber so anstrengend werden würde, hätten wir dann doch nicht gedacht.“ Zwar hängte sich Emely, die sich trotz ihrer inkompletten Querschnittlähmung krabbelnd vorwärtsbewegen kann, voll rein, robbte allein durch Matsch und Wasser und gab ihr Bestes, um alles möglichst allein zu meistern.

Spätestens bei den Hindernissen, bei denen es in die Höhe ging und der Einsatz von Armen und Beinen gleichzeitig gefordert war, stieß sie aber an ihre körperlichen Grenzen. „Da mussten wir ihr dann irgendwie drüber helfen“, so Christian Pflug.

„Das Schlusshindernis war gleichzeitig das schwerste, weil wir da über ein vier Meter hohes Holzgestell hinwegmussten und Emely wegen ihrer Einschränkung ein Problem mit Höhe hat“, sagt der Vater.

Umso größer war bei allen die Freude, als sie auch dieses Hindernis erfolgreich überwunden hatten und Emely wenige Meter später erschöpft, aber überglücklich die Hände vorm Gesicht zusammenschlug.

„Das hat unheimlich Spaß gemacht und es ist eigentlich schade, dass es schon vorbei ist“, meinte Emely. Kein Wunder also, dass sie im nächsten Jahr „auf jeden Fall“ wieder beim GBR dabei sein will. (Per Schröter)

Inkomplette Querschnittlähmung Unter einem Querschnitt wird die Durchtrennung des Rückenmarks verstanden. Die Folge ist in der Regel ein Verlust an Motorik und Sensibilität. Es wird dabei zwischen einer kompletten und einer inkompletten Querschnittlähmung unterschieden. Wird das Rückenmark nur zu einem Teil durchtrennt, sprechen Mediziner von einer inkompletten Querschnittlähmung. Ein Teil der Reizleitung über den Spinalkanal bleibt in diesem Falle erhalten. Abhängig von Läsionshöhe und dem jeweiligen Ausmaß der Durchtrennung können dann Restfunktionen in der Bewegung beziehungsweise der Sinneswahrnehmung erhalten bleiben. Beide Körperfunktionen müssen jedoch keinen zwingenden Zusammenhang in deren Ausmaß haben. So kann es durchaus vorkommen, dass ein inkomplett querschnittgelähmter Mensch seine Beine noch bewegen, aber nicht fühlen kann. Auch von Fällen, bei denen es genau andersrum ist, ist bekannt. Deswegen ist es Betroffenen mit einer inkompletten Querschnittlähmung unter Umständen sogar möglich, weiterhin ihre Beine zur Fortbewegung zu nutzen, wenn auch oft unterstützt von Gehhilfen wie Stöcken oder Rollatoren. Gut jeder zweite Querschnitt-Fall ist inkomplett, viele dieser Betroffenen sind für den Rest des Lebens auf einen Rollstuhl angewiesen. (mzi)