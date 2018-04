Erster SVG-Sieg nach sechseinhalb Monaten

Göttingen. Teuer kam der 4:1 (2:0)-Sieg der SVG Göttingen gegen den BV Cloppenburg SVG-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel zu stehen.

Er hatte jedem Besucher eine Bratwurst versprochen, wenn seine Schwarz-Weißen gewinnen. Am Ende gingen 120 Bratwürste, macht 240 Euro, über den Tresen.

„Man muss sich erst einmal wieder daran gewöhnen, wie sich ein Sieg anfühlt“, meinte Tunkel, der in den letzten Monaten von seiner Mannschaft bis über die Schmerzgrenze geplagt wurde. Denn der letzte Sieg liegt schon sechseinhalb Monate am 30. September mit einem 1:0 gegen Lupo Martini Wolfsburg zurück. „Es gibt nichts Schöneres, als endlich mal wieder gewonnen zu haben“, atmete Tunkel erleichtert durch, auch wenn diese drei Punkte am Ende den Abstieg des abgeschlagenen Schlusslichts wohl nicht verhindern können.

Toller Freistoß von Evers

Doch gab es noch eine Phase in der zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber um diesen Erfolg zittern mussten. Mit 2:0 waren sie in die Halbzeitpause gegangen, nachdem sie in der Anfangsphase allerdings viel Dusel bei zwei Aluminiumtreffern der Derrik Ampofo (8. Minute) und Loth-Benny Boungou (9.) hatten. Nach einer schönen Kombination über Spielertrainer Nicola Grimaldi und Ali Ismail landete im Gegenzug der Ball am langen Pfosten bei Lamine Diop, der das Leder ins kurze Toreck zur 1:0-Führung (9.) drückte. Das 2:0 (16.) erzielte Kapitän Florian Evers, der nach einem Foul von Kristian Westerveld an Diop, das die Rote Karte für den Cloppenburger nach sich zog, den anschließenden direkten Freistoß in die gegnerischen Maschen wuchtete. In Unterzahl machten die Gäste aus dem oldenburgischen Münsterland nach dem Wechsel Druck und kamen folgerichtig nach einem Foul von Diop und dem daraus resultierenden Foulelfmeter durch David Niemeyer zum 1:2-Anschlusstreffer. „Wir hatten in dieser Phase wohl Angst vor den drei Punkten“, suchte Grimaldi nach einer Erklärung. „Es ist dann auch eine Kopfsache, warum wir plötzlich verunsichert waren und geglaubt hatten, dass das schon irgendwie wird“, ergänzte der SVG-Spielertrainer, der sich jedoch darüber freute, aus den letzten beiden Heimspielen vier Punkte geholt zu haben.

In der 77. Minute noch einmal viel Glück für die SVGer, als nach einem Distanzschuss von Tom Schmidt der Ball am rechten Pfosten landete.

Zwei Kontertore der SVG

In der Schlussphase dezimierte sich Cloppenburg nach durch die Gelb-rote Karte für Boungou (80.). Den sich dadurch bietenden Raum nutzten die Göttinger allerdings erst in der Schlussphase nach zwei erfolgreichen Kontern durch Josu de las Heras Vicuña zum 3:1 (88.) und Ismail zum 4:1 (90.). (wg/gsd)