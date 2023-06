Erster Ukraine-Austausch findet am Hainberg Gymnasium statt

Von: Johannes Rützel

Die ukrainische Schülergruppe aus Swjatohirsk wird von der Bürgermeisterin Onyeka Oshionwu (hinten mittig) im Ratssaal begrüßt. Von links: Anne Weiß (Unesco-Koordinatorin Hainberg Gymnasiums), Markus Friedrich (Austausch-Koordinator), Lehrerinnen Sabine Schlieger und Karen Fischer, Angelika Reese (Stellv. Schulleiterin) mit den ukrainischen Lehrerinnen Katia Cherchaga (mitte) und Swetlana Medintseva (ganz rechts) und ihren Schülern. © Johannes Rützel

„Die Augen sind auf Göttingen gerichtet“ - Bundesweit sollen bald viele Schüler-Austasche mit der Ukraine folgen. Göttingen geht voraus.

Göttingen – Es ist ein ganz besonderer Schüleraustausch: Am Dienstag sind 15 Schulkinder aus der Ukraine in Göttingen eingetroffen – für den ersten Schüleraustausch mit der Ukraine. Dabei soll den Kindern nicht nur den kulturellen Horizont erweitert, sondern auch Erholung vom Krieg in der Heimat geboten werden. Begrüßt wurden sie von Bürgermeisterin Onyeka Oshionwu (Grüne), die sich ganz besonders freute, dass die Kinder ihre ehemalige Schule, das Hainberg Gymnasium (HG), besuchen.

13 der 15 Kinder gehen schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr in ihre Schule in Swjatohirsk, denn die wurde bereits in den ersten Kriegswochen zerstört und von Russland eingenommen, die Einwohner sind geflohen.

Wir waren überwältigt, wie viele Familien Kinder aufnehmen wollten.

Als Binnenflüchtlinge verstreut in der Ukraine werden die Kinder über das Internet unterrichtet, vergleichbar mit der deutschen Praxis während der Covid-Pandemie, erklärt Angelika Reese, stellvertretende Schulleiterin des Hainberg Gymnasiums. Ein Schicksal, das viele Kinder in der Ukraine teilen.

Zwei Lehrerinnen und 15 Schüler reisten 3 Tage aus der Ukraine bis nach Göttingen

Ob die Kinder auch Angehörige im Krieg verloren haben? Die Lehrerinnen Katia Cherchaga und Swetlana Medintseva möchten auf die Frage nicht wirklich antworten, das seien schließlich sehr private Informationen. Swetlana Medintseva erzählt dann aber doch, dass ein Mädchen beim Geräusch eines Flugzeugs über Göttingen in Tränen ausgebrochen sei. Die Gastfamilie hätte sich rührend gekümmert. Die erlebten Traumata lassen sich nur erahnen. Überhaupt seien die Menschen in Göttingen sehr nett und hilfsbereit, sagen Katia und Swetlana. Die Kinder sollen hier vor allem viele positive Emotionen spüren, Freunde und Ablenkung finden. Aber auch, dass sie die deutsche Kultur kennenlernen, sei wichtig, betonen die Pädagoginnen.

Das ist ein mutiger Schritt der Eltern, den Kindern die Reise zu erlauben.

Die Kinder sind tapfer, ruhig und freundlich, das sei angesichts ihrer Flucht- und Kriegserlebnisse absolut beeindruckend, sagt Angelika Reese. „Das ist auch ein mutiger Schritt der Eltern, den Kindern die Reise zu erlauben.“ Drei Tage seien die Kinder zwischen elf und 16 Jahren bis nach Göttingen unterwegs gewesen.

Psychologische Beratung für Umgang mit Traumata und Konflikten

Das Programm entspreche im Grunde einem normalen Schüleraustausch: Ausflüge in die Seemannsstiftung, den Zoo Hannover und das gemeinsame Kochen eines ukrainischen Buffets in der Lehrküche sind geplant. Ein Highlight war die Teilnahme am Fackellauf der Special Olympics.

Das Projekt entstand ausgehend von der Bitte der ukrainischen Nationalkommission der Unesco und des ukrainischen Städtetags, erklärt Anne Weiß. Die Lehrer werden vom Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement in Köln und den Unesco-Lehrstuhl für Kulturelle Bildung in Nürnberg-Erlangen der Friedrich Alexander Universität begleitet. Unterstützung komme außerdem vom Auswärtigen Amt und der Hertie-Stiftung, erzählt Anne Weiß. Sie ist am Hainberg Gymnasium Unesco-Koordinatorin – kultureller Austausch ist ihr Fachgebiet.

„Die Augen sind auf Göttingen gerichtet“, sagt ihre Kollegin Angelika Reese. Hier gemachte Erfahrungen sollen für weitere Austausche in deutschen Schulen genutzt werden. Die Reaktionen der Schulfamilie auf die kurzfristige Planung seien überaus positiv gewesen, berichtet sie: „Wir waren überwältigt, wie viele Familien Kinder aufnehmen wollten.“ (Johannes Rützel)