Ersthelfer retten zwei Verletzte aus brennendem Auto im Landkreis Göttingen

Ersthelfer haben bei einem Unfall auf der B243 zwischen Herzberg und Osterode am Samstagabend zwei Menschen aus einem brennenden Auto gerettet.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B243 zwischen Osterode und Herzberg im Landkreis Göttingen ist am Samstag gegen 22 Uhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Altkreis Osterode leicht verletzt worden. Seine 24 Jahre alte Beifahrerin erlitt vermutlich schwere Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 26-Jährige auf der Bundesstraße in Richtung Herzberg unterwegs. Zwischen der Auffahrt Aschenhütte und der Abfahrt Eichholz überholte er mit seinem Wagen zwei Autos.

Sein Pkw geriet beim Wiedereinscheren aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und fuhr über einen dahinterliegenden Grünstreifen.

Auto kommt in Graben zum Stehen

Dabei beschädigte der Wagen mehrere Bäume, bevor er an der Kreisstraße 427, die parallel zur B243 verläuft, im Graben zum Stehen kam. Hier geriet das Fahrzeug in Brand. Die beiden Insassen konnten sich mithilfe eines Ersthelfers rechtzeitig in Sicherheit bringen.

An der Limousine entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen etwa 60 000 Euro. An der Unfallstelle waren 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg im Einsatz.

