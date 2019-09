Erstmeldung: 52-jähriger mutmaßlicher Täter ist nach Bluttat gefasst

Vor diesem Geschäft an der Weender Straße in Göttingen wurde der Gesuchte festgenommen.

Erstmeldung: Der Göttinger Tatverdächtige im Göttinger Tötungsfall ist am späten Freitagabend in Göttingen gefasst.

Wie die Polizei bestätigte und vorher eine Hildesheimer Zeitung gemeldet hatte, wurde der Mann in der Nähe einer McDonalds-Filiale an der Weender Straße in Göttingen festgenommen.

Ein Zeuge hatte den 52-Jährigen gegen 22.50 Uhr in der Weender Straße in Höhe Reitstallstraße erkannt und sofort die Polizei alarmiert. Beamte überwältigten den Mann und nahmen ihn fest.

Der Ort liegt etwa fünf Gehminuten vom Göttinger Bahnhof entfernt. Eine 44-Jährige war am Donnerstag von dem mutmaßlichen Täter getötet werden. Eine 57-Jährige liegt weiter mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus. Es wird nachberichtet.