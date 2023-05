ESC-Teilnehmer Niklas Kahl über sein Abschneiden: Es ist wie es ist

Enttäuschung in Osterode

+ © Hans-J. Oschmann In der Wartbergschule in Osterode erlebten Susanne Kahl und ihr Mann Wolfgang den Auftritt ihres Sohnes Niklas beim Public Viewing hautnah mit. © Hans-J. Oschmann

Im Südharz ist man nach dem schlechten Abschneiden des deutschen Beitrags beim ESC enttäuscht. Viele fieberten beim Auftritt des Schlagzeugers Niklas Kahl in Osterode mit.

Osterode – „Es war ein stimmungsvoller Abend, das Ergebnis war natürlich nicht so schön!“ Mit diesen Worten kommentierte Susanne Kahl das Public Viewing in der Osteroder Wartbergschule zum Eurovision Song Contest (ESC) aus Liverpool am Samstagabend.

Für sie war es ein ganz besonderes Event, denn auf der Insel stand ihr Sohn Niklas auf der Bühne. Er ist der Drummer der Band „Lord of the Lost“, die Deutschland vertreten hat. Und das Ergebnis: Die deutsche Formation belegt beim ESC wieder einmal nur den letzten Platz.

Mutter Susanne Kahl kommt ins Grübeln

Susanne Kahl, selbst Musiklehrerin, kommt ins Grübeln, welche Kriterien beim ESC den Ausschlag für die Punktevergabe bilden.

„Die Musik allein kann es wohl nicht sein, vielleicht die schrillen Outfits, das kuriose Auftreten und die politische Lage spielt sicher auch noch eine Rolle“, merkt sie an, ohne dabei Vorwürfe zu erheben. „Das Bild hat sich gegenüber früheren Wettbewerben total verändert, es ist schwer nachzuvollziehen.“

200 Besucher in Wartbergschule

Den Abend in der Wartbergschule hat sie mit rund 200 Besuchern dennoch genossen. Als „Lord of the Lost“ als 21. Beitrag auf die Bühne kam, war das Geschrei in der Halle groß, beschreibt sie die Atmosphäre. „Naja, das Ergebnis war dann schon deprimierend!“

Es ist wie es ist.

Mit ihrem Sohn Niklas hat sie nach der Show nur kurz getextet: „Es ist wie es ist“, hatte der 35-Jährige aus Liverpool geschrieben. Natürlich war auch er über das Resultat enttäuscht.

Das ganze Drumherum um den ESC und das Zusammentreffen mit so vielen Musikern hat er allerdings sehr genossen, hatte er schon im Vorfeld gegenüber der HNA berichtet. (Hans-J. Oschmann)