Im Lumière-Kino auf Entdeckungsreise durch Film-Europa

Programmkino in Göttingen: Im Lumière an der Geismarlandstraße werden ab Freitag wieder viele Filme aus europäischen Ländern gezeigt – auch über die Chanson-Sängerin Barbara, die hier in den 60er-Jahren ihr Lied „Göttingen“ sang. Foto: Thomas Kopietz

Göttingen. Das Lumière-Kino bietet von Freitag, 23. November bis Sonntag, 2. Dezember, wieder herausragende Filme, 39 an der Zahl, aus Europa, die alle nur einmal laufen.

Filme schauen und dabei durch Europa reisen. Das können Kino-Gänger geballt seit 39 Jahren beim Europäischen Filmfestival im Göttinger Lumière-Kino.

Dazu kommen einige spannende Gäste, die ihre Filme vorstellen und Sonderveranstaltungen. Am Freitag öffnet sich wieder der Vorhang – in drei Spielstätten: Im Lumière und in der Alten Uni-Bibliothek, wo der Alfred-Hessel-Saal zum Kino wird, sowie im Clubkino im ZHG für eine Vorstellung. Dort läuft mit „Short-Attack“ (Mo., 26. November) ein Kurzfilmprogramm.

Turnusmäßig richtet sich der Fokus des Festivals auf Frankreich. Und das ist für Film-Freunde ein attraktives Land, gilt die Szene dort als die größte, wichtigste und auch innovativste in Europa. 15 neue französische Produktionen werden zu sehen sein. Und die Lumière-Organisatoren haben sich einen wunderbaren Einstieg zum Thema „Cinema Français“ einfallen lassen: Am Freitagabend, 23. November, ist um 19 Uhr der Dokumentarfilm „Barbara – Chansons für eine Abwesende“ zu sehen.

Barbara und Göttingen

Über jene Barbara, die das Kult-Chanson „Göttingen“ schrieb und damit sogar im heutigen Lumière live auf der Bühne stand. Dabei sein werden Regisseur Cyril Leuthy und Produzentin Anne Gènevaux. Im weiteren Programm läuft auch der Spielfilm „Barbara“. Die Geschichte über eine Schauspielerin, die in einem Film die Sängerin „Barbara“ spielen soll. (28. November, 19 Uhr).

Helge Schweckendiek und das Lumière-Team haben die Chance genutzt, die sich 2017 anlässlich der Festivitäten zum 20. Todestag von Barbara in Paris bot. Dort wurden beide Produktionen vorgestellt. „Wir wollten sie natürlich in Göttingen spielen“, sagt Schweckendiek. Hier laufen sie exklusiv, weil die Arte-Doku nur fürs Lumière freigegeben wurde und weil sich für den Spielfilm „Barbara“ keinen Verleih in Deutschland fand, obwohl er erfolgreich in Frankreich lief.

Herausragend auch „Chez nous – Das ist unser Land“, ein preisgekrönter Film über eine Frau, die in die Politik gezogen wird, als Kandidatin für die rechte Partei „Front National“ (24. November, 16.30 Uhr, Alte SUB).

Einen Film quasi in eigener Sache haben die Lumière-Macher herausgepickt: „Lumière – Das Abenteuer beginnt!“, heißt der Film, der zeigt, wie die Welt des Films begann, damals im März 1895 in den Lumière-Foto-Plattenwerken in Lyon (24. November, 17 Uhr).

Bewegend ist „Eine Saison in Frankreich“, die Geschichte über den Flüchtling und afrikanischen Lehrer Abbas, der mit seinen Kindern von Carole versteckt wird. (27. November, 17 Uhr).

Doch das Festival trägt ja den Zusatztitel „Europäisches“, deshalb laufen natürlich Filme aus anderen Ländern, wie stets immer auch bemerkenswerte aus Italien, so „Wie eine Katze auf der Autobahn“ (Mo., 26. November, 21.15 Uhr) und „Fortunata“, die Geschichte einer Frau, die gerne die Regeln bricht (Mi., 28. November, 16.45 Uhr).

Hinzu kommen in der Reihe „Europäische Premieren“ hochkarätige Produktionen – auch aus Skandinavien, wie der auf der Berlinale gefeierte Beitrag „Astrid“ über die Jugend der Astrid Lindgren (Sa., 24. November, 19 Uhr). Die Vorstellung ist fast ausverkauft. (tko)

Das komplette Programm: www.filmfest-goettingen.de