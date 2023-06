Europatag an Göttinger Gymnasium: Schüler diskutieren Weltlage

Von: Johannes Rützel

Über 200 Schüler der Klassen 10,11 und 12 nahmen am Europatag des Theodor-Heuss-Gymnasiums teil. Sie diskutierten mit: (von links) Journalist Ralph Sina, Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle (FDP) sowie Fritz Güntzler (CDU), Politologe Hubert Zimmermann, Jugendoffizier Elmar Lodwig, Fachschaftsleiterin Politik Nina Koebernick, Moderator Aryan Pouresmaeil, Leistungskurs-Leiterin Sandy Konrady, Moderatorinnen Malina Karg sowie Bora Apfelbaum und Landesvorsitzender der Linken Thorben Peters. © Johannes Rützel

Anlässlich es Europatages sind Experten und Politiker im Göttinger Theodor-Heuss-Gymnasium zu Gast. Das Thema: „Krieg – Was tun?“

Göttingen – „Viele Schülerinnen und Schüler haben Angst, sie spüren die Unsicherheit in der Politik“, sagt Milena Karg zum Krieg in der Ukraine. Sie besucht die 12. Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Göttingen und besucht den Leistungskurs Politik. Zusammen mit ihren Mitschülern hat sie seit Januar darauf hingearbeitet, daran etwas zu ändern und hochkarätige Gäste zum Europatag mit dem Thema „Krieg – Was tun?“ eingeladen.

Die über 200 Schüler der Klassen 10, 11 und 12 besuchten am Vormittag Workshops zu Teilaspekten des Kriegs in der Ukraine. Geladen waren externe Referenten, unter anderem Cathrin Kahlweit von der Süddeutschen Zeitung, Publizist Wolfgang Templin, Politikerin Karola Margraf (SPD), Menschenrechtlerin Heidrun Kofahl-Langmack (Amnesty International) und Flüchtlingshelfer Alexander Krüger.

Experten halten Workshops

Jugendoffizier Elmar Lodwig, Politologe Hubert Zimmermann und Ralph Sina hielten ebenfalls Workshops und nahmen auch an der folgenden Podiumsdiskussion als Experten teil. Flankiert wurden sie von den Politikern Konstantin Kuhle (FDP), Fritz Güntzler (CDU) und Thorben Peters (Linke).

Dabei mussten sich die Gäste Fragen stellen lassen, die die Schüler erarbeitet hatten.

Fehler der Europäischen Union

Was hat die EU im Umgang mit Putin falsch gemacht? Ralph Sina erinnerte sich an seine Zeit als Korrespondent in Brüssel, dort habe die Presse weder die Angst der Osteuropäer vor russischer Expansion, noch die Abhängigkeit von Putin wegen der Erdgaspipeline Nord Stream 2 kritisiert.

Hubert Zimmermann meinte, dass sowohl verbesserte Abwehrmechanismen als auch ein Zugehen auf Putin wenig an seinem Handeln verändert hätten.

Fritz Güntzler sprach in dem Zusammenhang von einem Glückstaumel nach dem Ende des Kalten Krieges. Sein Kollege Konstantin Kuhle fand, dass man früher auf die Sorgen der Osteuropäer hätte hören sollen. Für die Zukunft forderte er, dass in Deutschland viel mehr Osteuropa-Kompetenz aufgebaut werden müsse.

Sanktionen gegen Putin

Welche der Sanktionen können Putin zum Einlenken bewegen? Thorben Peters wünschte sich, dass die Sanktionen zielgerichteter die russischen Oligarchen treffen müssen. Derzeit leide vor allem die russische Bevölkerung. Konstantin Kuhle argumentierte dagegen, die derzeitigen Sanktionen, die sich vor allem gegen die russische Wirtschaft richten, seien nötig und wichtig um Putin Grenzen aufzuzeigen, wofür er Applaus erntete. Ralph Sina wiederum hielt dagegen: Die Sanktionen müssten vor allem auch die Oligarchen treffen, um Wirkung zu zeigen, was im Publikum zu Getuschel führte.

Kriegsverbrechen in der Ukraine

Wie kann man juristisch gegen Putin vorgehen? Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag sende mit seinem Haftbefehl gegen Putin vor allem Signale an die Staaten der Welt, erklärte Hubert Zimmermann. Dort müsse man zunächst die Stimmung gegen Putin drehen. Konstantin Kühle wies darauf hin, dass nach dem Weltrechtsprinzip russische Kriegsverbrecher auch in Deutschland vor Gericht gestellt werden könnten.

Thema Kriegsende

Wie kann der Krieg beendet werden? Entlang dieser Frage stritten sich die Redner: Während Thorben Peters sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen forderte, waren die anderen Teilnehmer der Ansicht, dass nur Putin den Krieg sofort beenden könne, indem er seine Truppen zurückzieht. Bis es so weit sei, müsse man den Druck auch militärisch weiter erhöhen.

Was nach einem Sieg der Ukraine in Russland passiere, sei völlig unklar, sagte Journalist Ralph Sina (2.v.l.). © Johannes Rützel

Was passiert, wenn Russland den Krieg verliert? Was dann innerhalb Russlands vorgehen wird, sei völlig unklar, warnte Ralph Sina. Er vermutet, dass es innerhalb der Geheimdienste zu einem Machtkampf kommen würde.

Konflikt zwischen China und Taiwan

Was bedeutet der Ukraine-Krieg für Taiwan? Sowohl in der Ukraine als auch im Konflikt mit China um Taiwan werden die USA eine Schlüsselrolle spielen, sagt Ralph Sina. Er rief die Schüler dazu auf, genau darauf zu achten, was im kommenden Wahlkampf in den USA passiert: „Wenn Trump gewinnt, dann Gnade Selenskyj Gott.“ Denn wenn die Ukraine aus den USA keine Unterstützung mehr erhalte, werde es eng.

Fritz Güntzler prognostizierte, dass, falls Putin gewinne, dies ein Zeichen für andere Staaten sein werde, dass es sich lohne, andere zu überfallen. Das würde die Welt komplett verändern, sagte er. (Johannes Rützel)