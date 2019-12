Evangelische Kirche: Aus Landessuperintendenten werden Regionalbischöfe

Die sechs Landessuperintendenten der hannoverschen Landeskirche bekommen ab dem 1. Januar eine neue Amtsbezeichnung. Sie tragen dann den Titel Regionalbischof.

Das gilt auch für den Hildesheimer Landessuperintendenten Eckhard Gorka, der für Südniedersachsen zuständig ist. Kirchensprecher Johannes Neukirch kündigte die Änderung an. Die neue Bezeichnung wurde bislang verschiedentlich schon im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet. Künftig ist sie offiziell in der neuen Verfassung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers verankert, die zum Jahreswechsel in Kraft tritt.

Die Regionalbischöfe leiten jeweils einen Kirchensprengel und bilden gemeinsam mit Landesbischof Ralf Meister und unter seinem Vorsitz den Bischofsrat in Deutschlands größter Landeskirche. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Ordination von Pastorinnen und Pastoren und die Einweihung von Kirchen. Derzeit werden die sechs Sprengel von zwei Frauen und vier Männern geleitet: Petra Bahr in Hannover und Birgit Klostermeier in Osnabrück sowie Dieter Rathing in Lüneburg, Hans Christian Brandy in Stade, Detlef Klahr in Emden und Eckhard Gorka in Hildesheim.

Der Grund für die neue Amtsbezeichnung sei die Tatsache, dass die Aufgaben vom bischöflichen Amt abgeleitet seien, sagte ein Sprecher von Regionalbischof Rathing am Freitag in Lüneburg. Damit folge die hannoversche Landeskirche dem Beispiel anderer evangelischer Landeskirchen in Deutschland.

Die Regionalbischöfe werden laut Kirchenverfassung auf zehn Jahre gewählt und haben die geistliche Leitung und Aufsicht in ihrem Kirchenbezirk inne. In ihrem jeweiligen Sprengel vertreten sie den Landesbischof und nehmen in Visitationen die Dienstaufsicht wahr. Zugleich haben sie Anteil an der Leitung der gesamten Landeskirche.

In allen Gemeinden ihres Sprengels haben sie das Kanzelrecht: Sie dürfen überall predigen und sich mit Kundgebungen, die im öffentlichen Gottesdienst verlesen werden, an die Gemeinden wenden. epd/bsc