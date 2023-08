75 Jahre Evangelisches Krankenhaus: Mit dem „Weender Geist“ in die Zukunft

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Das Evangelische Krankenhaus Weende heute: Der Klinikkomplex ist im Norden Göttingens zu finden. Im vergangenen Jahr wurde ein Neubau (Haus 3, oben Mitte) eingeweiht. Dort ist auch eine Komfortstation für Patienten zu finden. © Stefan Rampfel/EKW/nh

Seit 75 Jahren gibt es das Evangelische Krankenhaus Weende in Göttingen. Es hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Gesundheitsversorgung in Südniedersachsen entwickelt.

Göttingen – Ein unverzichtbarer Akteur in der Gesundheitsversorgung in Südniedersachsen ist das Evangelische Krankenhaus Weende (EKW) in Göttingen. Es besteht seit 75 Jahren.

Prof. Dr. Michael Karaus, Medizinischer Geschäftsführer des EKW, beschrieb in seiner Ansprache, welche immense Entwicklung die Einrichtung durchlaufen hat und wie die Zukunft aussieht.

Videobotschaft vom Gesundheitsminister

Mit Blick auf anstehende Reformen in der Krankenhauslandschaft kündigte Karaus an, dass das Weender Krankenhaus in den kommenden zwei Jahren zukunftssicher als „verlässlicher Schwerpunktversorger“ für Göttingen und die Region aufgestellt werde.

Sommerempfang: Mit dem „Weender Geist“ in die Zukunft Fotostrecke ansehen

Diese Einstufung bestätigte auch Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi in einer Videobotschaft zum 75. Geburtstag des EKW.

Videobotschaft: Sie kam von Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi. © Hubert Jelinek

Dazu soll beispielsweise der Sektor der „übergreifenden Versorgung“ durch die neun Medizinischen Versorgungszentren gestärkt werden. Dieses Netzwerk hat sich laut Karaus inzwischen zu einem eigenen Geschäftszweig entwickelt.

1800 Mitarbeiter sind für das EKW tätig

Insgesamt wurden vom EKW im vergangenen Jahr mehr als 100 000 ambulante Patienten behandelt. Hinzu kommen 27 000 stationäre Patienten an den Standorten EKW und Neu-Mariahilf. Die mittlere Verweildauer liegt bei nur 6,5 Tagen. Um die vielen Patienten kümmern sich 1800 Mitarbeiter.

Sommerempfang: Prof. Dr. Michael Karaus, Medizinischer Geschäftsführer des EKW, zeigte den Weg zum modernen Gesundheitsversorger auf. © Hubert Jelinek

„Das Weender Krankenhaus ist zu einem ambulanten, stationäre und geriatrisch-rehabilitative Behandlungen umfassenden großen regionalen Gesundheitsversorger mit einem Jahresumsatz von 145 Millionen Euro geworden“, bringt Karaus die Situation auf den Punkt. Er freut sich auch über die gute wirtschaftliche Lage seines Hauses.

Positive Ergebnisse

Seit 2004 seien durchgehend positive Jahresergebnisse erzielt worden. Die Situation im laufenden Jahr stellt sich laut Karaus jedoch schwieriger dar. „Es gibt auch bei uns Erlösrückgange durch verminderte Patientenzahlen“, sagte Karaus, aber nur im einstelligen Bereich und damit geringer als bei den meisten anderen Krankenhäusern. Hart treffen das EKW insbesondere die Preissteigerungen. Mit dem Rückhalt früherer wirtschaftlich erfolgreicher Jahres und einem einmaligen Energiekostenzuschuss erwartet der Klinikchef dennoch ein ausgeglichenes Ergebnis.

Viele Gäste kamen zum Sommerempfang des Evangelischen Krankenhauses. Sie ließen sich über die Arbeit der Einrichtung informieren. © Hubert Jelinek

Mit Blick auf die Corona-Jahre verwies der Medizinische Geschäftsführer zudem darauf, dass das EKW zusammen mit der Universitätsmedizin die Hauptlast bei der Versorgung von Corona-Kranken in der Region übernommen hatte. Allein 1800 Corona-Patienten wurden im EKW behandelt.

OP-Roboter im Einsatz

Stolz ist Karaus darauf, dass das EKW auch medizinisch auf dem aktuellen Stand ist. So ist in der Urologie die Roboterchirurgie schon Routine bei der Versorgung des Prostatakarzinoms. In der Allgemeinchirurgie stehe diese Entwicklung noch am Anfang. Das EKW habe sich deshalb mit einem Robotersystem verstärkt, das das Spektrum der Operationsmethoden erweitert hat. Insgesamt seien bereits knapp 100 Eingriffe mit diesem Robotersystem erfolgt. „Die Technik schreitet voran und was heute noch futuristisch aussieht, kann morgen schon Standard sein“, sagt Karaus.

Mit Blick auf die Personalsituation verwies Karaus darauf, dass es dem EKW insbesondere durch neue Arbeitszeit- und Dienstmodelle gelungen sei, 120 Pflegekräfte zusätzlich zu gewinnen. Damit können alle klinischen Bereiche weiter betrieben werden.

„Dabei ist uns besonders wichtig, dass der ursprüngliche Weender Geist, der vor 75 Jahen hier geboren wurde, heute in eine moderne Corporate Identity übergeht“, sagt Karaus. „Jeder soll sich in der Weender Gemeinschaft wohlfühlen und für das Haus einstehen.“ (Bernd Schlegel)

Hintergrund: Ambulante Versorgung an neun Standorten Göttingen – Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) bietet neben seinem stationären Klinikangebot auch ein vielseitiges ambulantes Leistungsspektrum über seine Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) an.

Insgesamt gibt es neun Standorte: den Gesundheitspark Südniedersachsen mit seinen Standorten Weende, Neu-Mariahilf, Lenglern, Uslar und Hann. Münden sowie das MVZ Nuklearmedizin in Göttingen. Weiterhin das MVZ Maxineum mit den Standorten MVZ Maxineum Orthopädie in Göttingen, MVZ Orthopaedicum in Northeim und das MVZ Duderstadt. Die Mediziner in den Versorgungszentren erbringen eine vertragsärztliche ambulante Versorgung für gesetzlich-versicherte und selbstzahlende Patienten. Weitere Infos gibt es hier. (bsc)

zu.hna.de/mvz823

Mit dem Hilfskrankenhaus am Rohns begann alles

Seit 75 Jahren gibt es das Evangelische Krankenhaus in Göttingen-Weende. Damals begann die Geschichte mit einem Hilfskrankenhaus am Rohns in Göttingen – ein kleiner Streifzug durch die Meilensteine der Entwicklung.

1948: Damals gab es das Hilfskrankenhaus auf dem Rohns in Göttingen. Es war für viele Heimkehrer aus dem Weltkrieg und die Menschen aus der Region zu einem Anlaufpunkt geworden. Auf der Suche nach einem neuen Standort stieß man auf die Artilleriekaserne der Briten. 135 Patienten wurden innerhalb von zwei Tagen nach Weende gebracht. Um Investitionen zu finanzieren, verzichteten Mitarbeiter auf einen Teil des Gehalts.

Die Anfänge: Vor 75 Jahren wurden die Patienten in einem Hilfskrankenhaus am Rohns behandelt. © EKW/nh

1951: Die Diakonissen des Mutterhauses Ariel übernahmen die Krankenpflege inklusive der Schule.

Die Diakonissen des Mutterhauses Ariel übernahmen die Krankenpflege inklusive der Schule. 1964: Ein erster großer Erweiterungsbau für das Krankenhaus entstand zwischen den Kasernengebäuden eins und zwei.

Ein erster großer Erweiterungsbau für das Krankenhaus entstand zwischen den Kasernengebäuden eins und zwei. 1995: Das damalige Kreiskrankenhaus in Lenglern im Landkreis Göttingen wurde in die Trägerschaft des Weender Krankenhauses übernommen.

Das damalige Kreiskrankenhaus in Lenglern im Landkreis Göttingen wurde in die Trägerschaft des Weender Krankenhauses übernommen. 2001: Das Geriatrische Zentrum in dem neu errichteten Haus sechs inklusive der neuen Eingangshalle wurde in Betrieb genommen.

Das Geriatrische Zentrum in dem neu errichteten Haus sechs inklusive der neuen Eingangshalle wurde in Betrieb genommen. 2005: Das Haus fünf mit fünf weiteren Bettenstationen entstand. Anschließend erfolgten der Neubau der Zentralen Notaufnahme und die Sanierung der Häuser eins und zwei mit der dazwischen liegenden Intensivstation.

Das Haus fünf mit fünf weiteren Bettenstationen entstand. Anschließend erfolgten der Neubau der Zentralen Notaufnahme und die Sanierung der Häuser eins und zwei mit der dazwischen liegenden Intensivstation. 2014: Das Evangelische Krankenhaus Weende übernahm das Krankenhaus Neu-Mariahilf.

Das Evangelische Krankenhaus Weende übernahm das Krankenhaus Neu-Mariahilf. 2022: Der Neubau Haus drei wurde in Betrieb genommen. Er bietet unter anderem einen großzügigen internistischen Funktionstrakt mit einer Größe von mehr als 500 Quadratmetern samt einer Endoskopie auf dem neuesten technischen Stand und einer in Norddeutschland derzeit konkurrenzlosen Aufbereitungsanlage. Dazu gibt es in dem Komplex zwei große Stationsetagen mit jeweils mehr als 60 Betten.

Der Neubau Haus drei wurde in Betrieb genommen. Er bietet unter anderem einen großzügigen internistischen Funktionstrakt mit einer Größe von mehr als 500 Quadratmetern samt einer Endoskopie auf dem neuesten technischen Stand und einer in Norddeutschland derzeit konkurrenzlosen Aufbereitungsanlage. Dazu gibt es in dem Komplex zwei große Stationsetagen mit jeweils mehr als 60 Betten. 2023: Die private Komfortstation des Evangelischen Krankenhauses im Haus drei öffnet ihre Pforten, die „modernste und beste Station dieser Art“, bestätigte der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV). Die Station ist die erste dieser Art in Göttingen. Sie bietet Platz für 26 Patienten in 20 Einzel- und drei Doppelzimmern .(bsc)