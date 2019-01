Schwere Vorwürfe vor Gericht: Ex-Chef von Tochter der Göttinger Universitätsmedizin klagt

Die Korruptionsvorwürfe gegen Mitarbeiter einer Tochterfirma der Göttinger Universitätsmedizin (UMG) beschäftigen jetzt auch das Arbeitsgericht Göttingen.

Die UMG hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe im vergangenen Dezember dem Geschäftsführer der für „infrastrukturelles Gebäudemanagement“ zuständigen Tochtergesellschaft gekündigt. Der geschasste Geschäftsführer hatte daraufhin eine Kündigungsschutzklage eingereicht.

Am Donnerstag fand nun die zunächst die Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht statt. Der Kläger nahm daran nicht selbst teil, sondern ließ sich durch seinen Anwalt vertreten. Da keine gütliche Einigung erzielt wurde, wird es demnächst einen Kammertermin geben, zu dem der Kläger dann auch persönlich erscheinen muss.

Hintergrund des Verfahrens sind Ermittlungen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in Braunschweig. Diese hatte Ende November nach einem anonymen Hinweis Räumlichkeiten der UMG-Tochtergesellschaft sowie mehrere Privatwohnungen und Geschäftsräume in Göttingen und anderen Orten in Südniedersachsen und Thüringen durchsucht. Nach Angaben eines Justizsprechers besteht der Anfangsverdacht des besonders schweren Falls der Bestechung und Bestechlichkeit sowie der Untreue. Mitarbeiter der UMG-Tochterfirma stünden im Verdacht, gegen Schmiergelder und andere Vergünstigungen Aufträge an bestimmte Firmen vergeben zu haben. Außerdem stehe der Vorwurf im Raum, dass ein Beschuldigter Firmeneigentum und Firmenpersonal des Göttinger Unternehmens für private Belange eingesetzt habe.

Diese strafrechtlich relevanten Vorwürfe seien der Grund für die außerordentliche Kündigung des Geschäftsführers gewesen, sagte die Anwältin, die in dem Arbeitsrechtsverfahren die UMG-Seite vertritt. Der Kläger, der seit 2004 bei der UMG beschäftigt war, sei „nicht mehr tragbar“. Den Ermittlungen zufolge habe dieser Handwerkerleistungen für eine Gaststätte, die er gemeinsam mit dem stellvertretenden Geschäftsführer betrieben habe, über die UMG-Tochtergesellschaft abgerechnet.

Laut UMG wurde der Geschäftsführer vor der außerordentlichen Kündigung mehrfach persönlich angehört. Der Versuch einer Einigung sei unter anderem daran gescheitert, dass dieser eine Abfindung von 300 000 Euro gefordert habe. Der Anwalt des Klägers sagte, dass sein Mandant die Vorwürfe abstreite. Seinen Angaben zufolge sei „alles aus der Luft gegriffen“.

Inzwischen hat sich die UMG auch von einem weiteren Mitarbeiter der Tochtergesellschaft getrennt. Mit diesem habe es einen Abwicklungsvertrag gegeben, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. „Er ist nicht mehr im Dienst.“