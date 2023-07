Das Ex-Gothaer Haus in Göttingen präsentiert sich in bester Christo-Manier

Von: Thomas Kopietz, Melanie Zimmermann

Aus dem ehemaligen Gothaer-Haus in Göttingen wird das Qartier am Reitstall. Aktuell kann man nur mutmaßen, was hinter dem „Vorhang“ geschieht. © Thomas Kopietz

Die Bauarbeiten im ehemaligen Gothaer-Haus in Göttingens Innenstadt sind in vollem Gang. Was genau im Inneren passiert, bliebt derzeit verborgen.

Göttingen - Lange stand das Gothaer Haus an der Ecke Jüdenstraße/Weender Straße in Göttingens Innenstadt leer. Die Zukunft war ungewiss, auch ein Abriss im Gespräch.

Jetzt ist das Gebäude in Christo-Manier komplett verhüllt, erhält nach erfolgter Entkernung nun ein neues Innenleben und eine neue, teils begrünte Fassade. Der Betonklotz aus den 1970er-Jahren ist seit Ende 2022 eine Baustelle, wird zum „Quartier am Reitstall“ umgebaut.

Verhüllt wie bei Christo: Arbeiten im Inneren des ehemaliges Gothaer-Haus in Göttingen gehen voran

Der von Getec umgestaltete Komplex wird über 70 Wohnungen bieten und im Erdgeschoss einen Rewe-Supermarkt, so Getec-Geschäftsführer Michael Behrens.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres wurde der Komplex innen weitgehend entkernt. Nun wird im Inneren des Gebäudes fleißig gearbeitet, was für Passanten zwar nicht mehr einsehbar, aber deutlich hörbar ist. Mindestens anderthalb Jahre soll die Bauphase in Anspruch nehmen.

Über 70 neue Wohnungen im Ex-Gothaer Haus in Göttingen - aber die Mieten könnten teuer werden

In den Obergeschossen des Gebäudes werden insgesamt 77, vor allem kleine, Wohnungen entstehen. Vorgesehen sind Ein-, Anderthalb-, Zwei- sowie Drei-Zimmer-Wohnungen. Mit Blick auf die Lage in Uni-Nähe dürften diese insbesondere für Studenten interessant sein.

Ob und in wieweit sich Studenten jedoch die Miete für eine Wohnung werden leisten können, bleibt abzuwarten. Denn diese werden nicht ganz günstig ausfallen, hängt die Höhe unter anderem auch von der weiteren Entwicklung der Baukosten ab.

Ein echter Hingucker der Großbaustelle in der Innenstadt ist auch der Bauzaun, der das Gelände für die Zeit der Bauphase umzäunt. In einem Gemeinschaftsprojekt der Getec-Immobilien als Eigentümer sowie des Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrums KAZ präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus der Uni-Stadt dort in den nächsten anderthalb Jahren ihre Werke in Form von Fotografien und Graffitis.

Schon jetzt sind die präsentierten Graffitis beliebte Fotomotive bei Passanten und werden regelmäßig in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram geteilt. (Thomas Kopietz/Melanie Zimmermann)